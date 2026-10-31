Premier Energy avertizează asupra unor tentative de fraudă prin telefon. Persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai companiei și le cer consumatorilor date personale, sub pretextul înlocuirii contoarelor electrice.

Potrivit reprezentanților companiei, apelanții solicită numele, adresa și date din buletin, iar în unele cazuri amenință cu deconectarea energiei electrice dacă informațiile nu sunt furnizate.

Reprezentanții Premier Energy precizează că operatorul nu solicită date din actul de identitate sau coduri SMS prin telefon. Totodată, înlocuirea contoarelor se face conform unui program planificat și nu presupune transmiterea datelor personale prin apeluri telefonice.

Consumatorii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să verifice solicitările prin intermediul canalelor oficiale și să anunțe poliția dacă sunt vizați de astfel de tentative de fraudă.

Atenție la apelurile false și în numele Energocom

Mai mulți consumatori sunt sunați de persoane necunoscute care se dau drept angajați ai Energocom și le cer date personale, sub pretextul citirii contoarelor de gaze. Compania avertizează că este vorba despre tentative de fraudă și îndeamnă oamenii să nu ofere informații confidențiale prin telefon.

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Apelurile escrocilor s-au înmulțit în Republica Moldova

Apelurile escrocilor s-au înmulțit, atenționează reprezentanții Serviciului 112. Dacă la începutul lunii octombrie erau raportate, în medie, 588 de astfel de apeluri, în a doua jumătate a lunii numărul a ajuns la 728. Totodată mai mulți oameni au scris și pe rețelele sociale că au fost contactați de persoane necunoscute, care le-au făcut solicitări bizare. În acest context, băncile și companiile îi îndeamnă pe cetățeni să fie vigilenți și să nu ofere date personale sau informații confidențiale necunoscuților.

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