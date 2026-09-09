Un fost funcționar public din domeniul cadastrului, condamnat pentru abuz de serviciu, a rămas fără opt bunuri imobile în valoare de aproximativ 9,6 milioane de lei. Acesta și-ar fi folosit funcția pentru a facilita înstrăinarea ilegală a unor terenuri care aparțineau municipiului Chișinău. Deși imobilele erau înregistrate pe numele unor terțe persoane, instanța a stabilit că beneficiarul efectiv era funcționarul condamnat.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada 2011–2022, acesta și-ar fi folosit funcția pentru a facilita înstrăinarea și înregistrarea ilegală a unor terenuri care aparțineau municipiului Chișinău.

În timpul investigației, autoritățile au urmărit traseul banilor și al proprietăților și au stabilit cine era beneficiarul real al imobilelor. Bunurile au fost puse sub sechestru, iar ulterior instanța a decis confiscarea lor.

Bunuri de 9,626 milioane de lei

Este vorba despre terenuri pentru construcții, case de locuit și o construcție nefinalizată. Valoarea totală a celor opt bunuri este de aproximativ 9,626 milioane de lei.

Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție spun că acest caz este important deoarece arată că bunurile pot fi confiscate chiar dacă sunt înregistrate formal pe numele altor persoane, atunci când este demonstrat cine este beneficiarul lor real.

Pentru executarea confiscării a fost emis un titlu executoriu, care a fost transmis Serviciului Fiscal de Stat.