O nouă tehnologie de tratament a fost introdusă în medicina critică din Republica Moldova. Medicii de la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” au realizat, în premieră națională, o procedură de hemoadsorbție cu ajutorul sistemului Purify și al filtrului CytoSorb, pentru o pacientă internată în stare gravă cu infecție intraabdominală severă și peritonită.

Medicina de terapie intensivă din Republica Moldova marchează o premieră importantă. Specialiștii de la IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” au efectuat prima procedură de hemoadsorbție din țară, utilizând sistemul Purify împreună cu filtrul CytoSorb.

Procedura a fost aplicată unei paciente internate în Secția Anestezie și Terapie Intensivă, aflată într-o stare gravă din cauza unei infecții intraabdominale severe și a peritonitei — afecțiuni complexe care pot evolua spre sepsis și insuficiență multiplă de organe.

Tehnologie modernă pentru combaterea inflamației severe

După o evaluare multidisciplinară, echipa medicală a decis includerea hemoadsorbției în schema complexă de tratament. Terapia extracorporală are rolul de a elimina din sânge mediatorii inflamatori care contribuie la agravarea răspunsului inflamator sistemic asociat sepsisului.

Potrivit medicilor, introducerea acestei tehnologii în practica medicală națională deschide noi posibilități de tratament pentru pacienții cu sepsis, șoc septic și alte sindroame inflamatorii severe.

O echipă multidisciplinară a făcut posibilă premiera

Realizarea procedurii a fost posibilă datorită unei echipe de specialiști coordonate de dr. Ghenadie Severin, șeful Secției Anesteziologie și Reanimare.

Reprezentanții spitalului subliniază că experiența echipei medicale și orientarea spre implementarea tehnologiilor moderne au permis aplicarea cu succes a unei terapii extracorporale utilizate în centre medicale internaționale.

„Această premieră demonstrează că medicina din Republica Moldova poate integra cu succes proceduri utilizate în marile centre medicale internaționale”, au transmis reprezentanții Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”.

Instituția precizează că va continua investițiile în tehnologii moderne și tratamente bazate pe dovezi științifice, cu scopul de a oferi pacienților aflați în stare critică cele mai eficiente soluții terapeutice disponibile.