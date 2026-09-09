Start inedit pentru Turul României la Ciclism. Pentru prima dată, competiția a început în Republica Moldova, iar Chișinăul a fost punctul de pornire pentru marea cursă pe două roți. În prima zi, 130 de sportivi din 14 țări își testează forțele pe o distanță de 160 de kilometri. Orașul unde vor opri este municipiul Ungheni. După 6 ore, cicliștii au încheiat cursa.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Turul României pe biciclete începe în doar câteva minute. Cu emoții, cei 130 de sportivi fac ultimele pregătiri și își testează bicicletele, pentru a se asigura că totul funcționează perfect și pentru a evita eventualele incidente pe parcursul competiției.”

În timpul pregătirilor, l-am surprins și pe Tudor Căzăceanu. Ciclistul reprezintă echipa României și participă pentru a treia oară la acest tur. Deși recunoaște că are emoții, spune că este încrezător și speră să obțină un loc de frunte. Tudor a făcut chiar și o cursă de probă pentru a se familiariza cu drumurile din Republica Moldova.

Tudor CĂZĂCEANU, CAMPION AL ROMÂNIEI LA CRITERIUM: „Am făcut un antrenament ieri pe aici, am parcurs o mică porțiune din traseu. A fost intresant, peisaje frumoase. Era un drum cu urcări și coborâri foarte lungi.”

„E calitatea bună a șoselelor și cred că o să fie condiții sigure.”

Originar din Republica Moldova, Cristian Răileanu spune că ultima cursă la care a participat în țara sa a fost cu vreo 17 ani în urmă.

Cristian RAILEANU, CICLIST: „Pentru ultima oară am avut o cursă tot aici în piață când eram cadet, în anii 2008-2009. De atunci mi-aș fi dorit să am o cursă de elită. Sunt fericit că luăm startul din Chișinău și plecăm spre nordul Republicii Moldova.”

Plin de emoții era și Andrei Covalciuc, membru al echipei Republicii Moldova.

Andrei COVALCIUC, CICLIST: „Eu consider că este o zi importantă pentru echipa națională a Moldovei și în gerenal pentru ciclismul din Moldova. Azi se scrie istoria ciclismului. Noi avem o sărbătoare foarte mare. Competiția profesională dă startul aici, la Chișinău și are finișul la București. Emoții și sentimente de nedescris pentru că reprezint echipa noastră.”

Aștepta startul și Cristian Trenchev, participant din Bulgaria.

Christian TRENCHEV, CICLIST, BULGARIA: „De fapt, fosta mea iubită, cu care am fost împreună opt ani, este româncă, așa că am petrecut mult timp alături de familia ei din România. Pentru mine, cultura românească este foarte interesantă, oamenii sunt interesanți și frumoși și mi-am dorit întotdeauna să descopăr această țară.”

Iar echipa Marii Britanii participă pentru prima dată la acest tur.

Tom SCOTT, CICLIST, MAREA BRITANIE: „Pentru experiență, știți, am venit să concurăm aici, în Europa. Este ceva nou pentru noi toți. Nu am mai făcut asta până acum.”

Președintele Federației Române de Ciclism spune că s-a ales Republica Moldova, după modelul francezilor care au pornit propriul tur de ciclism din Spania.

Cătălin SPRÎNCEANĂ, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE CICLISM: „Am ales natural Republica Moldova, i-am ales pe frații noștri de peste Prut. Am ales o țară înfrățită cu România prin valori, prin limbă.”

Scopul evenimentului este promovarea turismului și stimularea economiei, iar costurile organizării turului depășesc jumătate de milion de euro. Startul a fost dat la ora 10:00, iar în scurt timp, cicliștii au pornit la drum.

Prima etapă a Turului României are 160 de kilometri și se va încheia în această seară, la Ungheni. Competiția va ajunge într-un final la București, pe 13 septembrie.