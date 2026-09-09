Premierul Vasile Tofan a prezentat miercuri primele propuneri pentru reducerea birocrației și schimbarea modului în care statul desfășoară controale în sectorul privat. Măsurile urmează să fie transformate în proiecte de lege și hotărâri de Guvern, iar autoritățile susțin că obiectivul este eliminarea procedurilor inutile, reducerea dublărilor și creșterea predictibilității pentru mediul de afaceri.

Potrivit premierului, în cadrul celor două pachete de dereglementare sunt analizate aproximativ 100 de acte normative. Circa 80 de acte permisive sunt examinate pentru a vedea care dintre ele pot fi eliminate, simplificate sau transformate în notificări ori documente de conformitate voluntară.

În același timp, au fost identificate alte 172 de proceduri cu caracter permisiv care nu se regăsesc în Nomenclatorul actelor permisive stabilit prin lege. Autoritățile propun ca acestea fie să fie justificate și incluse în Nomenclator, fie transformate în proceduri de notificare.

Măsurile se înscriu în procesul de dereglementare anunțat anterior de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Într-o etapă anterioară, ministerul anunța două pachete care vizau modificări la 71 de legi și 29 de hotărâri de Guvern, precum și eliminarea sau transformarea a zeci de acte permisive.

O investiție agricolă poate însemna luni de drumuri și acte

Unul dintre exemplele prezentate de Vasile Tofan vizează investițiile agricole în extravilan.

Pentru construirea unui frigider, a unei hale sau a unui depozit agricol, antreprenorul poate fi nevoit să parcurgă cel puțin 26 de etape administrative. Procedura poate dura între șapte și 12 luni, iar în unele situații chiar mai mult, dacă este necesară și evaluarea impactului asupra mediului.

Premierul susține că procedura ar urma să fie simplificată, fără eliminarea cerințelor tehnice, de mediu sau de protecție a patrimoniului.

Autorizațiile nu ar mai trebui refăcute doar pentru prelungirea chiriei

O altă situație vizată este cea a producătorilor alimentari și restaurantelor care sunt obligați să obțină din nou anumite acte doar pentru că și-au prelungit contractul de chirie.

Potrivit propunerilor, dacă activitatea nu s-a schimbat, spațiul este același, iar condițiile relevante au rămas neschimbate, autorizația sanitar-veterinară și certificatul de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor nu ar mai trebui refăcute.

Statele de personal ar putea deveni opționale

O altă formalitate vizată este obligația angajatorilor de a aproba state de personal.

Guvernul propune ca acestea să nu mai fie obligatorii pentru toate companiile. Firmele le vor putea utiliza în continuare dacă le sunt utile, însă documentul nu ar mai trebui impus ca o formalitate administrativă tuturor angajatorilor.

Printre măsurile propuse se numără și digitalizarea documentelor și a instruirilor în domeniul securității și sănătății în muncă, inclusiv posibilitatea desfășurării instruirilor online și utilizării semnăturii electronice.

Mai multe proceduri din construcții și urbanism ar urma să fie simplificate

Pachetul include și măsuri pentru reducerea drumurilor pe care trebuie să le facă investitorii între instituții.

În construcții, investitorul nu ar mai trebui să colecteze personal unele avize de la alte autorități. De exemplu, atunci când este necesar un aviz de patrimoniu, acesta ar urma să fie obținut prin circuit instituțional.

De asemenea, clădirea și rețelele care o deservesc ar putea fi autorizate printr-o singură procedură, iar investitorii ar putea solicita, opțional, o examinare preliminară a conceptului urbanistic înainte de a cheltui bani pentru proiectarea detaliată.

Autoritățile propun și o cale administrativă de deblocare pentru situațiile în care o cerere pentru certificat de urbanism sau autorizație de construire nu este soluționată în termen ori este refuzată vădit nejustificat.

Registre pe hârtie, plăci galbene și acreditări repetate – alte proceduri vizate

Lista măsurilor este mai amplă.

Registrele vitivinicole ar putea fi ținute direct în sistemele informaționale existente, fără obligația reproducerii lor în format pe hârtie.

Pentru laboratoarele medicale, autoritățile propun recunoașterea acreditărilor relevante acordate de organisme recunoscute în sistemul european de acreditare, astfel încât aceleași standarde să nu fie verificate de două ori.

O altă propunere vizează eliminarea plăcilor galbene de înmatriculare pentru vehiculele care efectuează transport public de pasageri. Potrivit conceptului prezentat, această cerință generează costuri și proceduri suplimentare fără să aducă un beneficiu clar pentru siguranța pasagerilor.

19 organe de control pot interveni în activitatea economică

Al doilea pilon al reformei vizează controalele efectuate de stat.

În prezent, potrivit datelor prezentate de premier, 19 organe de control, 36 de autorități cu competențe contravenționale și cinci organe de investigare pot interveni în activitatea economică.

În plus, peste 300 de articole contravenționale și mai mult de 80 de articole din Codul penal pot viza activitatea economică.

O problemă identificată de Guvern este și proporția redusă a controalelor fiscale planificate. Acestea reprezintă aproximativ 4% din totalul anual, ceea ce, potrivit autorităților, afectează predictibilitatea pentru companii.

Tofan: „Controlul inopinat trebuie să existe atunci când există risc real”

Premierul susține că verificările inopinate nu trebuie eliminate, însă acestea ar trebui să fie rezervate situațiilor în care există riscuri reale, indicii de fraudă sau pericole pentru oameni.

„Controlul inopinat trebuie să existe atunci când există risc real, indicii de fraudă sau pericol pentru oameni. Dar nu trebuie să fie regulă pentru o companie care lucrează corect și are un istoric bun”, a declarat Vasile Tofan.

Ideea unei schimbări a modului de efectuare a controalelor fusese anunțată încă la prima ședință a Guvernului, când premierul a vorbit despre controale pe care antreprenorii le consideră excesive și a cerut Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării să pregătească măsuri până la 9 septembrie.

Peste 200 de sesizări de la antreprenori

Potrivit premierului, din 22 iulie până la 6 septembrie, la adresa specială destinată sesizărilor antreprenorilor au fost primite peste 200 de mesaje.

Dintre acestea, 63 au vizat bariere de reglementare, proceduri birocratice sau taxe sectoriale, iar 38 au vizat controalele efectuate de stat. Aproape 74% dintre sesizările privind controalele s-au referit la Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Printre problemele semnalate se numără controale fiscale inopinate sau repetate, sancțiuni considerate disproporționate, cerințe excesive pentru micii producători, blocaje la obținerea unor avize și solicitarea repetată a acelorași documente.

Premierul a precizat însă că o sesizare nu înseamnă automat că autoritatea a greșit, dar susține că numărul și tipul plângerilor arată unde apar cele mai multe probleme.

Controalele ar urma să fie bazate mai mult pe risc

Printre propunerile prezentate se numără introducerea unor planuri anuale mai clare pentru controalele fiscale, elaborarea unei metodologii publice de clasificare a riscurilor și integrarea planificării în Registrul de stat al controalelor.

Totodată, Guvernul propune limite mai clare pentru durata și frecvența verificărilor, liste de verificare pentru controlul fiscal și reducerea numărului de documente solicitate în timpul controalelor.

Încălcările care pot fi remediate rapid și nu prezintă un risc imediat ar urma, ca regulă, să fie corectate înainte de aplicarea unor sancțiuni disproporționate.

Autoritățile mai propun ca performanța instituțiilor să nu fie măsurată prin valoarea amenzilor sau a sumelor colectate în urma controalelor, ci prin reducerea riscurilor, respectarea procedurilor și creșterea conformării voluntare.

Pachetele urmează să ajungă pe masa Guvernului

Pachetele de dereglementare se află în etapa finală de avizare și expertiză. Ulterior, măsurile care țin de competența Guvernului vor fi înaintate spre aprobare, iar modificările legislative vor fi transmise Parlamentului.

Premierul spune că procesul nu se va încheia cu aceste două pachete și că autoritățile vor continua să revizuiască regulile și actele permisive, să elimine dublările și să digitalizeze procedurile.

„Cerințele care protejează sănătatea, siguranța, mediul și consumatorul rămân. Dar procedurile care nu mai au utilitate trebuie să dispară”, a subliniat Vasile Tofan.