Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, vine cu explicații după criticile apărute în jurul deciziei autorităților de a nu mai acorda premii din bani publici pentru rezultatele obținute la probe sportive nerecunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, ministrul susține că în spatele reacțiilor sunt „grupuri de interese” care încearcă să pună presiune pe autorități pentru revenirea la vechile reguli.

Dan Perciun afirmă că decizia nu înseamnă reducerea finanțării sportului. Dimpotrivă, spune ministrul, statul a majorat semnificativ banii destinați premierii performanțelor sportive.

Potrivit datelor prezentate de Perciun, bugetul pentru premierea sportivilor a crescut de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane de lei în 2025. În 2022 au fost alocate 10,9 milioane de lei, în 2023 - 12,6 milioane, iar în 2024 - 16,5 milioane de lei.

Criterii mai stricte

Ministrul explică însă că autoritățile vor să schimbe modul în care sunt acordate aceste premii. În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a analizat mai multe aspecte legate de competițiile internaționale: nivelul de competitivitate, modul în care sunt administrate federațiile internaționale, sistemele de arbitraj și respectarea regulilor antidoping.

În urma acestei analize, autoritățile consideră că rezultatele obținute în competiții cu niveluri diferite de competitivitate nu ar trebui premiate în același mod.

„Nu putem premia la același nivel o medalie câștigată într-o competiție mondială extrem de puternică și un rezultat obținut într-un circuit cu mult mai puțini concurenți, cu alte criterii de participare și cu alte standarde de organizare”, afirmă Dan Perciun.

Ministrul susține că actualizarea criteriilor este necesară inclusiv pentru a evita situațiile în care sportivii care concurează la cel mai înalt nivel sunt puși pe aceeași treaptă cu cei care participă la competiții mai puțin competitive.

Potrivit lui Perciun, unele federații sportive au înțeles noua abordare și s-au reorientat către probe recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. În același timp, alte federații ar fi ales să conteste public decizia și să facă presiuni pentru revenirea la regulile anterioare.

„Robinetele care alimentau vechile practici se închid”

Ministrul spune că autoritățile nu intenționează să renunțe la noile criterii.

„Vom investi mai mult în sport, în sportivi, în antrenori și în performanță. Dar fiecare leu trebuie să aibă în spate criterii clare, rezultate verificabile și competiție reală”, afirmă Dan Perciun.

Acesta mai susține că scopul schimbărilor este ca banii publici să ajungă în primul rând la sportivii care obțin performanțe în competiții puternice și recunoscute, iar finanțarea sportului să fie făcută pe baza unor reguli mai clare și transparente.

„Robinetele care alimentau vechile practici se închid”, a conchis ministrul.