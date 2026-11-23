Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită de lucru la Berlin. Șefa statului va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și va avea întrevederi cu mai mulți oficiali germani de rang înalt, dar și cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte.

Potrivit Președinției, Adunarea Parlamentară a NATO reunește parlamentari din statele membre ale Alianței și din țările partenere pentru dezbateri privind principalele provocări de securitate.

La Berlin, Maia Sandu se va întâlni și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Programul bilateral include întrevederi cu președintele Bundestagului, Julia Klöckner, ministrul federal al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, ministrul federal al Apărării, Boris Pistorius, și ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Reem Alabali-Radovan.

Cooperarea dintre Republica Moldova și NATO

Republica Moldova este partener al NATO din 1994. Cooperarea vizează modernizarea instituțiilor de apărare, consolidarea rezilienței și securitatea cibernetică, cu respectarea neutralității constituționale a țării.

Germania, unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova

Germania susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Asistența tehnică și financiară oferită de Berlin contribuie la consolidarea instituțiilor, dezvoltarea economică și regională, eficiența energetică, modernizarea infrastructurii și a serviciilor publice, precum și la întărirea apărării și a rezilienței țării.

Vizita are loc la câteva zile după participarea Maiei Sandu la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, găzduită de cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz.

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