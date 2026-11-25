Președintele Maia Sandu și-a scurtat vizita de lucru la Berlin, reducând-o la o singură zi, deși deplasarea fusese planificată cu mult timp înainte. Decizia vine în contextul încălcărilor tot mai frecvente ale spațiului aerian al Republicii Moldova. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de reprezentanții Președinției.

Aceștia au explicat pentru PRO TV că, în ultima perioadă, încălcările spațiului aerian al țării au devenit tot mai frecvente, iar acest lucru a determinat-o pe Maia Sandu să-și scurteze deplasarea la Berlin.

Astfel, o parte dintre întrevederile pe care șefa statului urma să le aibă în capitala Germaniei au fost reprogramate pentru luni, 23 noiembrie, iar celelalte au fost anulate.

Întâlniri la nivel înalt pentru Maia Sandu în Germania

În timpul vizitei, Maia Sandu a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a NATO și s-a întâlnit cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte, dar și cu mai mulți oficiali germani.