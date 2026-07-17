Președinția Republicii Moldova a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor imagini care au generat suspiciuni privind presupusa aruncare a unor documente oficiale. Instituția susține că este vorba despre un plic aferent unei corespondențe expediate în anul 2018, care ieșise deja din circuitul instituțional.

Potrivit unui comunicat al președinției, plicul aparține unei corespondențe oficiale din anul 2018. Instituția precizează că pe acesta sunt aplicate ștampilele de intrare și de ieșire ale oficiului poștal, ceea ce confirmă faptul că a parcurs circuitul poștal și a fost remis destinatarului.

„Cu alte cuvinte, este vorba despre corespondență care a părăsit circuitul instituției și a ajuns la destinatar, nu despre documente din arhiva sau din circuitul intern al Președinției”, se arată în comunicat.

Reprezentanții instituției mai explică faptul că, odată ce corespondența este remisă destinatarului, responsabilitatea pentru păstrarea sau eliminarea acesteia revine persoanei care o deține.

Totodată, președinția dă asigurări că documentele oficiale sunt gestionate în strictă conformitate cu legislația în vigoare și cu normele interne privind evidența, circuitul, arhivarea și securitatea acestora, pe întreaga perioadă în care acestea se află în gestiunea instituției.