Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine benzina va fi la preț de 27, 75 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 24,72 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 32 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 31 bani mai mult pentru un litru de motorină.

Carburanți/ ANRE

Tendința de reducere a prețurilor este susținută de evoluțiile de pe piețele internaționale. În ultimele zile, instituția explica faptul că diminuarea cotațiilor produselor petroliere este determinată de îmbunătățirea perspectivelor privind aprovizionarea globală cu petrol, pe fondul relaxării tensiunilor din zona Golfului Persic.

În același timp, creșterea ofertei de produse petroliere a dus la reducerea cotațiilor Platts, care au coborât sub pragul de 900 de dolari pe tonă.

Carburanții - comercializați chiar și sub plafonul stabilit de ANRE

La unele stații de alimentare din țară, carburanții sunt comercializați chiar și sub plafonul stabilit de Agenție. Cele mai mici prețuri afișate la 29 iunie sunt de 26,94 lei/litru pentru benzina și 24,10 lei/litru pentru motorină.

Disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară pot fi văzute în timp real pe platforma e-Carburanți.