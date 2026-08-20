Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând de mâine. Prețurile la benzină și motorină cresc semnificativ, iar scumpirea se va vedea direct la pompă. Benzina se scumpește cu 25 de bani pe litru, în timp ce motorina va costa cu 35 de bani mai mult.

Potrivit ANRE, benzina standard va ajunge la 30,62 de lei pe litru, în timp ce motorina va costa 32,72 de lei pe litru.

Scumpirile se aplică începând de mâine, astfel că șoferii care își alimentează mașinile astăzi pot evita, cel puțin pentru moment, noile prețuri.

Prețuri carburanți/ ANRE

Agenția reiterează că prețurile maxime sunt calculate în baza metodologiei care ia în considerare media cotațiilor internaționale Platts din ultimele 14 zile, cursul de schimb al leului față de dolarul american, accizele, marja comercială și TVA.

Prețurile carburanților influențate de conflictul din Orientul Mijlociu

În ultima perioadă, prețurile carburanților au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului. Când petrolul se scumpește pe piețele externe, cresc și costurile de import, iar acest lucru se reflectă în prețul benzinei și motorinei.