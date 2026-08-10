Prețurile la produsele esențiale continuă să pună presiune pe bugetele moldovenilor. Inflația anuală a ajuns la 6,3% în iulie, potrivit Biroului Național de Statistică, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la carburanți și servicii. Motorina s-a scumpit cu aproape 35 la sută față de anul trecut, transportul de pasageri – cu aproape 29, iar energia electrică – cu peste 15 procente. Scumpiri importante au fost înregistrate și la unele produse alimentare. Chiar dacă, față de luna precedentă, unele prețuri au scăzut, economiștii spun că ieftinirile sunt sezoniere și avertizează că toamna și iarna ar putea veni cu noi scumpiri.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în ultimul an prețurile medii de consum au crescut cu 6,3 la sută.

Inflația anuală – iulie 2026

TOTAL – 6,3%

Produse alimentare – 5,2%

Mărfuri nealimentare – 6,6%

Servicii – 7,4%

Daniela ANDREEV, REPORTER PRO TV: „În ultima lună, scăderea prețurilor a fost determinată în special de alimente. Legumele s-au ieftinit cu 9 la sută, iar ouăle cu aproape 3 procente. Dar dacă facem comparația cu aceeași perioadă a anului trecut, imaginea este alta: ouăle sunt mai scumpe cu peste 21 la sută, legumele cu 10 la sută, iar pâinea cu 5,5 procente. Scumpirile se simt și la fructe, ulei sau carne.”

Scumpirile din ultimul an la produse alimentare

OUĂ – 21,4%

LEGUME – 10,0%

PÂINE – 5,5%

PRODUSE LACTATE – 5,2%

FRUCTE – 4,7%

ULEI VEGETAL – 4,0%

CARNE ȘI PREPARATE – 1,9%

La produsele nealimentare, cea mai mare presiune vine în continuare de la combustibili. Într-un an, prețurile la carburanți au crescut cu aproape 19 la sută. Motorina s-a scumpit cu 34,7 la sută, iar benzina cu 24,3 procente.

Scumpirile din ultimul an la produsele nealimentare

MOTORINĂ – 34,7%

BENZINĂ – 24,3%

GAZE LICHEFIATE – 15,4%

ÎNCĂLȚĂMINTE – 5,1%

CONFECȚII – 4,9%

MATERIALE DE CONSTRUCȚII – 4,4%

MEDICAMENTE – 3,6%

Și serviciile s-au scumpit considerabil. În ultimul an, transportul de pasageri a ajuns să coste cu aproape 29 la sută mai mult. Energia electrică este mai scumpă cu 15,2 la sută, iar serviciile de alimentație publică au crescut cu aproape 11 la sută. Pentru apă și canalizare, moldovenii plătesc cu 7 la sută mai mult decât acum un an.

Servicii mai scumpe în ultimul an

TRANSPORT PASAGERI – 28,7%

ENERGIE ELECTRICĂ – 15,2%

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ – 10,9%

APĂ ȘI CANALIZARE – 7,0%

Pe de altă parte, unele facturi au devenit mai mici. Tarifele pentru energia termică s-au redus cu 17 la sută, iar cele pentru gazele naturale cu aproape 14 procente, comparativ cu iulie anul trecut. Enomiștii susțin că scăderea ușoară a inflației față de luna trecută este un semnal pozitiv, dar nu trebuie interpretată ca o revenire la prețuri normale. O parte importantă a scăderii este sezonieră, în timp ce categoriile esențiale de produse rămân cu mult mai scumpe decât anul trecut.

Marin GOSPODARENCO, ANALIST ECONOMIC: „Până la finalul anului, realist vorbind, inflația va rămâne în intervalul 6-8%, toamna aduce scumpiri la legume și fructe, iarna aduce facturi mai mari la încălzire. Nu ne așteptăm la ieftiniri, dar nici la explozii de prețuri, cu o singură condiție, să nu apară un șoc extern nou pe piața petrolului și conflictul din Golful Persic. Vedem cum se finalizează și dacă se finalizează. Astfel avem o stabilizare relativă, dependentă de sezon, de tarifi, de prețurile energetici și tot mai mult de deciziile fiscale care vor fi luate pentru anul 2027.”

Așadar, potrivit lui Marin Gospodarenco, în perioada următoare, cel mai probabil vom avea o stabilizare a inflației, cu riscuri de reaccelerare în sezonul rece sau în cazul unui șoc extern. Din acest motiv nu se așteaptă vreo decizie de reducere a dobânzilor de către Bănca Națională.