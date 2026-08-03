Prețurile la gaze pentru anumite categorii de consumatori ar putea fi ajustate în fiecare trimestru, nu doar o dată pe an. Modificarea vine după adoptarea unei legi privind gazele naturale, votată de parlament la 30 iulie 2026, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pregătește noile reguli pentru aplicarea acestora.

Potrivit ANRE, noua lege va schimba modul în care sunt stabilite prețurile reglementate pentru anumite categorii de consumatori.

Prețurile vor fi actualizate de câteva ori pe an

Conform noilor prevederi, prețurile reglementate la gaze vor fi ajustate pentru trimestrele II, III și IV ale fiecărui an. Noile valori vor trebui aprobate până pe data de 25 a lunii dinaintea începutului fiecărui trimestru.

Tarifele pentru distribuția gazelor naturale

Autoritatea vrea să stabilească reguli mai clare pentru companiile care fac parte din același grup de proprietari, astfel încât aceleași cheltuieli administrative și de personal să nu fie incluse de mai multe ori în calculul tarifelor.

Ce urmează

ANRE invită consumatorii, companiile și orice altă persoană interesată să transmită propuneri și recomandări privind noile reguli.