Republica Moldova ar putea avea o autostradă între Ungheni și Chișinău până în 2031. Proiectul, estimat la 300 de milioane de euro, prevede începerea lucrărilor în perioada 2027–2028 și finalizarea acestora în trimestrul al treilea al anului 2031.

Datele au fost publicate pe platforma guvernamentală „Construim Moldova”, lansată joi, 29 octombrie.

Potrivit proiectului, drumurile vor fi mai scurte și mai sigure, schimbul comercial cu vecinii va crește și va facilita accesul producătorilor pe piețele UE.

Totodată, autoritățile promit investiții și locuri de muncă în localitățile de pe traseu.

Autoritățile elaborează în prezent studiul de fezabilitate pentru autostrada Ungheni–Chișinău. Următoarea etapă este prevăzută pentru anii 2027–2028, când ar urma să fie organizate licitațiile și să înceapă lucrările de construcție.

Intervenții pe o distanță de 125 kilometri

Proiectul presupune intervenții pe o distanță totală de aproximativ 125 de kilometri.

Din această lungime, circa 25 de kilometri de drum nou urmează să fie construiți între punctul de trecere a frontierei de la Ungheni și traseul M5, în zona localității Rădeni.

Pe restul traseului, de aproximativ 100 de kilometri, între Rădeni și Chișinău, este planificată modernizarea drumului M5, astfel încât acesta să corespundă standardelor unei autostrăzi.

Proiectul este finanțat de Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova.