Cu bagaje în mâini, emoții și multe așteptări, studenții au revenit astăzi nu doar la ore, dar și în campusurile universitare. Pentru cei din anii mai mari, întoarcerea în cămine și sălile de curs este deja o rutină. Pentru boboci, însă, este începutul unei noi etape – prima experiență departe de casă, cu colegi noi, reguli noi și mult mai multă independență.

Pentru studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, noul an universitar a început cu emoții, bagaje și primele zile în cămin. Cei care s-au cazat spun că sunt mulțumiți de condiții și că acestea corespund așteptărilor lor.

Diana GUȘAN, STUDENTĂ: „Căminul îmi place foarte mult, aici sunt oameni confortabili pentru mine, condițiile sunt bune, baia și veceul sunt bune. Eu sunt deja anul doi. Mie totul îmi place, cu fetele m-am cunoscut, foarte multe cunoștințe bune.”

Daniela MÎȚA, SUTUDENTĂ: „M-am cazat anul acesta la căminul „Luceafărul”, anul trecut am fost la căminul „Olimp”. Anul de studii începe cu multe emoții pozitive și sper că totul va fi bine.”

„Acest cămin are camere de tip bloc. Avem bucătărie, cameră, duș.”

Viața la cămin înseamnă nu doar un loc de trai pe perioada studiilor, ci și oameni noi și prietenii.

Elvira SIMINIUC, STUDENTĂ: „Foarte bine, îmi place extrem de mult, sunt cu o fată, este foarte prietenoasă, deja ne-am împrietenit, ea acum a plecat și revine în curând și chiar m-am împrietenit cu o fată de lângă, deja suntem prietene, vrem să plecăm în oraș să ne plimbăm împreună, condițiile îmi plac foarte mult.”

Emoțiile nu îi ocolesc nici pe părinți. Pentru ei, ziua în care își lasă copilul la cămin înseamnă bucuria unui nou început, dar și prima despărțire de casă pentru o perioadă mai lungă.

„-Am venit și am adus toate hainele, cu fata am venit.

- Emoții?

-Fiecare părinte are emoții.”

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți are cinci cămine, care oferă aproape 1.000 de locuri de cazare. Potrivit reprezentanților instituției, acestea sunt ocupate aproape în totalitate în fiecare an.