Și primăria Chișinău ar avea un program de ajutor pentru locuitori în sezonul rece. Despre existența acestuia au anunțat astăzi consilierii municipali de la PSRM. Liderul acestora a precizat că pentru asta, în bugetul municipal, ar fi fost rezervate 80 de milioane de lei, însă regulamentul de acordare a banilor încă nu a fost aprobat. Respectiv, i-a cerut lui Ion Ceban să se pronunțe cât de curând. Acesta spune că vrea să înțeleagă ce compesații va oferi statul, astfel încât ajutoarele să nu se suprapună, iar nimeni să nu fie exclus.

Alexandr ODINȚOV, PREȘEDINTELE FRACȚIUNII PSRM DIN CMC: „Ne adresăm, în primul rând, primarului general al municipiului Chișinău Ion Ceban. Să implementați prevederea din buget prin care au fost alocate 80 de milioane de lei pentru acordarea ajutorului financiar. Nu trebuie să uităm de oamenii care au nevoie, care nu pot achita încălzirea.”

Într-o conferință de presă organizată la sediul PSRM, consilierii socialiști spun că acum două luni au transmis spre avizare primăriei Chișinău un regulament de acordare a ajutorului pentru locuitorii, care nu își pot achita facturile la încălzire.

Alexandr ODINȚOV, PREȘEDINTELE FRACȚIUNII PSRM DIN CMC: „Ajutorul material diferă de compensații și chișinăuienii trebuie să știe cum asta va avea loc. Ajutorul material va fi oferit diferit, nu prin preturi, dar prin altă comisie și prin alt regulament.”

Reprezentanții PSRM cer ca proiectul să fie inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal din 5 noiembrie. Am solicitat o reacție de la consilierul primarului, dar până acum nu am primit un răspuns.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Trebuie să vedem cu ce suport cît de căt minim vine staul în acest sens. Ceea ce este foarte important ca să înțelgem pe cine ajutăm, trebuie să înțelegem că nu este cineva exclus din tot aceste sistem, să nu fie dublate acțiunile.”

Primăria Chișinău a oferit compensații la căldură familiilor vulnerabile timp de trei sezoane reci, începând cu 2020, acoperind 40% din facturile la energia termică. Programul a fost oprit în sezonul 2023–2024, după ce autoritățile municipale au motivat că nu vor dubla compensațiile oferite de Guvern la nivel național.