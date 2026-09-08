Primăria Chișinău respinge informațiile potrivit cărora municipalitatea ar fi responsabilă de o eventuală majorare a tarifului pentru energia termică livrată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Responsabilii precizează că decizia privind tariful îi aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după ce întreprinderea prezintă datele necesare pentru calcularea acestuia.

Potrivit Primăriei, „Apă-Canal Chișinău” asigură mai puțin de 5% din serviciul de alimentare cu energie termică din Chișinău, în timp ce aproximativ 95% este asigurat de „Termoelectrica”, instituție subordonată Guvernului.

„Se creează impresia că cineva intenționat vrea să facă asocierea că scumpirea căldurii în capitală este realizată de Primărie, ceea ce este un fals”, au scris responsabilii de la Primărie.

Tariful pentru energia termică livrată de „Apă-Canal Chișinău”

Tariful pentru energia termică produsă și livrată de „Apă-Canal Chișinău” ar putea fi majorat. Întreprinderea a prezentat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică un nou proiect de tarif pentru anul 2026, după ce autoritatea a solicitat actualizarea calculelor.

Potrivit documentului transmis ANRE, tariful mediu anual propus este de 2.984 de lei pentru o gigacalorie, echivalentul a 2,57 lei/kWh.

Tariful urma să crească cu aproximativ 33,5%

În prezent, tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către „Apă-Canal Chișinău” este de 2 235 de lei/Gcal. Astfel, dacă propunerea va fi aprobată de ANRE, tariful ar urma să crească cu 749 lei pentru o gigacalorie, adică cu aproximativ 33,5%.

Motivul invocat de „Apă-Canal Chișinău”

Principalul cost luat în calcul este cel pentru gazele naturale. Pentru lunile octombrie-decembrie 2026, „Apă-Canal Chișinău” a prognozat un preț mediu de 18.580,79 lei pentru o mie de metri cubi, în baza contractului semnat în august. Pentru perioada ianuarie-martie, în calcule este indicat un preț de 11.322 de lei pentru o mie de metri cubi.

În scrisoarea transmisă ANRE, întreprinderea precizează că a actualizat calculele după solicitarea Agenției privind includerea componentei de corectare pentru anul în curs și revizuirea prognozei prețului de procurare a gazelor pentru lunile rămase din 2026.

Conform proiectului, cheltuielile reglementate pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice sunt estimate la 52,47 milioane de lei, iar venitul reglementat pentru anul 2026 – la 52,76 milioane de lei.

Propunerea nu este încă aprobată. Tariful urmează să fie examinat și stabilit de ANRE.

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