Beneficiile amalgamării au fost discutate astăzi la o reuniune între reprezentanții primăriilor din Uniunea Europeană și din Republica Moldova. Participanții au făcut schimb de opinii privind accesul la servicii mai bune și atragerea fondurilor externe. Este prima ședință a Comitetului European al Regiunilor și Republica Moldova. La eveniment au fost prezenți președintele Maia Sandu, oficiali de la noi, precum și primari din România, Bulgaria, Franța și alte țări europene.

Printre participanții la prima ședință a Comitetului European al Regiunilor și Republica Moldova a fost și Rodica Russu. În urma reformei administrației publice locale, comuna pe care o conduce pe durata a trei mandate, Telița, va forma o nouă identitate administrativă cu localitățile Roșcani și Calfa.

Rodica RUSSU, PRIMARUL COMUNEI TELIȚA, RAIONUL ANENII NOI: „Mai puțină dezinformare am avut în comunitate. Am mers la acest pas pentru a ne consolida administrativ și ca număr de populație pentru a absorbi mai eficient fondurile europene.”

Și alți primari moldoveni s-au referit la problemele cu care se confruntă în localitățile pe care le conduc și la așteptările pe care le au de la noua reformă.

Valentina CASIAN, PRIMARUL ORAȘULUI STRĂȘENI: „Comitetul Consultativ Mixt este rezultatul unui parcurs de cooperare construit în timp, cerut, susținut, fundamentat timp de un deceniu, prin efortul comun și constant al Congresului Autorităților locale din Moldova și Asociației Comunelor din România.”

Cristina GHERASIMOV, VICEPRIM-MINISTRA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ: „Acest schimb de opinii, de bune practici o să ne ajute ca țară să ne pregătim mai bine pentru aderarea la UE.”

În contextul reformei administrației publice locale, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a adăugat că 85 la sută din primării au inițiat procesul, iar 63 % au luat decizii finale în privința amalgamării voluntare.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „Avem un grup de aleși locali care au viziuni diferite, dar nu putem face excepție, în contextul în care majoritatea au luat aceste decizii complicate, în numele locuitorilor, primăriilor care le reprezintă. Avem nevoie de capacitate instituțională și financiară mult mai puternică la nivel local.”

Adrian Tăban este primarul orașului Cugir din Transilvania, România. Are în spate 20 de ani de experiență administrativă și cunoaște cât de importantă este capacitatea administrativă și financiară pentru a putea cofinanța și susține proiectele europene.

Adrian TĂBAN, PRIMARUL ORAȘULUI CUGIR, ROMÂNIA: „Sigur și noi, în România avem astfel de discuții, dar din experiența mea această capacitate financiară e foarte importantă, altfel există șansa să faci proiecte mici, care nu se corelează între ele și să ai finanțări care nu au eficiența pe care o dorești în prezent.”

Patrick MOLINOZ, MEMBRU AL COMITETULUI, VICEPREȘEDINTE REGIUNE BURGUNDY, FRANȚA: „Fiecare țară decide pentru ea, nu decide Uniunea Europeană. Amalgamarea e probabil utilă uneori, dar trebuie decisă la nivel local, procesată și să adune oamenii împreună. Cel mai important după mine, este regula legii și lupta împotriva corupției.”

Președintele țării a subliniat că este nevoie de instituții puternice pentru a livra rezultate pentru beneficiul locuitorilor.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Avem nevoie de sate și orașe prospere în toate regiunile țării, de infrastructură planificată și de servicii publice adaptate nevoilor reale. Lumea din jur se schimbă și trebuie să ne ajustăm relității așa încât oamenii să-și trăiască viețile cu perspective mai bune și mai sigure.”

Comitetul Consultativ Mixt va fi alcătuit dintr-un număr egal de reprezentanți ai Uniunii Europene și ai autorităților locale din Republica Moldova.