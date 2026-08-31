Primarul capitalei a postat o fotografie pe pagina sa de Facebook în care se află în scaun cu rotile, menționând că încă este în proces de recuperare.
Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Nimic nu mă poate opri! Muncesc și fac exerciții pentru reabilitare.
O zi cât mai frumoasă și o săptămână cât mai reușită! Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă aibă în pază!”, se arată în mesajul său.
Prima ședință online, după operație
La două săptămâni de la intervenția chirurgicală la picioare, suferită în urma unui incident produs în vacanță, Ion Ceban a avut prima apariție online. Primarul capitalei a prezidat, de la distanță, ședința Primăriei și a spus că nu se poate deplasa, dar că se simte bine și se află în perioada de recuperare.
Nu se cunoaște cum s-a produs accidentul
Nici acum, însă, Ceban nu a precizat unde și în ce circumstanțe s-a produs incidentul. Pe 19 august, după încheierea intervenției, primarul a anunțat că aceasta a durat aproximativ șapte ore. Cu două zile mai devreme, edilul spusese că, în timp ce se afla într-o scurtă vacanță cu familia, a avut un „incident neplăcut” și a fost nevoit să revină de urgență în țară pentru a fi operat la picioare.
O fotografie a edilului în scaun cu rotile
În spațiul public a apărut o fotografie în care un bărbat care seamănă cu Ion Ceban este surprins într-un scaun cu rotile, cu ambele picioare bandajate. Imaginea ar fi fost realizată pe aeroportul din Londra. Primarul susține însă că fotografia este trucată.