Primarul capitalei a postat o fotografie pe pagina sa de Facebook în care se află în scaun cu rotile, menționând că încă este în proces de recuperare.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Nimic nu mă poate opri! Muncesc și fac exerciții pentru reabilitare.

O zi cât mai frumoasă și o săptămână cât mai reușită! Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă aibă în pază!”, se arată în mesajul său.

Ion Ceban/ Facebook.com

Prima ședință online, după operație

La două săptămâni de la intervenția chirurgicală la picioare, suferită în urma unui incident produs în vacanță, Ion Ceban a avut prima apariție online. Primarul capitalei a prezidat, de la distanță, ședința Primăriei și a spus că nu se poate deplasa, dar că se simte bine și se află în perioada de recuperare.

Nu se cunoaște cum s-a produs accidentul

Nici acum, însă, Ceban nu a precizat unde și în ce circumstanțe s-a produs incidentul. Pe 19 august, după încheierea intervenției, primarul a anunțat că aceasta a durat aproximativ șapte ore. Cu două zile mai devreme, edilul spusese că, în timp ce se afla într-o scurtă vacanță cu familia, a avut un „incident neplăcut” și a fost nevoit să revină de urgență în țară pentru a fi operat la picioare.

O fotografie a edilului în scaun cu rotile

În spațiul public a apărut o fotografie în care un bărbat care seamănă cu Ion Ceban este surprins într-un scaun cu rotile, cu ambele picioare bandajate. Imaginea ar fi fost realizată pe aeroportul din Londra. Primarul susține însă că fotografia este trucată.