Au apărut primele imagini de la locul în care o dronă s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani. Din imaginile video surprinse de PRO TV se poate vedea amploarea impactului cu solul.

Potrivit imaginilor, în locul în care aparatul de zbor a lovit solul s-a format un crater de dimensiuni considerabile. În jurul acestuia pot fi observate mai multe componente și fragmente ale dronei, împrăștiate pe o suprafață din apropiere.

Dronă/ poliția

Vegetația, cuprinsă de flăcări

Impactul a fost urmat și de izbucnirea unor incendii în zonă. În imaginile surprinse la fața locului se observă cum vegetația este cuprinsă de flăcări, iar fumul se ridică deasupra lanului.

La locul impactului au intervenit pompierii și polițiștii, iar zona este verificată de autorități.

„Serviciile specializate activează la fața locului și întreprind toate măsurile necesare pentru securizarea zonei, stabilirea tuturor circumstanțelor și gestionarea situației”, a precizat poliția.

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O drona a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Anterior, drona de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, a pătruns neautorizat în spațiul aerian moldovenesc și a traversat mai multe regiuni ale țării, fiind monitorizată de sistemele Armatei Naționale. Pentru siguranța zborurilor, spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost restricționat temporar.

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Drona a ajuns în România. Două avioane de luptă, ridicate în aer

După ce a părăsit teritoriul Republicii Moldova, drona și-a continuat deplasarea spre România. În contextul alertei, două avioane de luptă au fost ridicate pentru a monitoriza aparatul de zbor, iar zborurile de la Iași au fost suspendate temporar.

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