Au apărut imagini cu fragmente de drone, surprinse de localnici la Căușeni, dar și la Hîncești. Acestea au fost depistate pe câmpuri. Deocamdată nu se cunoaște despre ce tipuri de drone este vorba. Polițiștii cercetează cazul.

Din imagini se văd fragmente de drone care s-au prăbușit și au explodat, la Căușeni.

Sursa video: Facebook.com/Studio-L Căușeni

Totodată, au apărut și imagini suprinse de localnicii de la Dubovca Hîncești, unde la fel s-a produs o explozie, după ce o dronă s-a prăbușit. Din imagini se vede cum polițiștii sunt la locul exploziei și cercetează împrejurimile, iar martorii spun că s-a simțit că explozia a fost una puternică.

O explozie pe un câmp de la Ștefan Vodă

În apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost semnalată o explozie într-un câmp cu viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Nu au fost raportate victime. În urma incidentului s-a produs un incendiu de vegetație, iar geamurile brigăzii au fost deteriorate.â

Fragmente de drone, depistate la Anenii Noi și Hîncești

Fragmente de dronă au fost depistate în apropierea localităților Dubovca și Hîncești, dar și în raionul Anenii Noi, între satele Delacău și Puhăceni.

Cinci aparate de zbor au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Cinci aparate de zbor au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora și Căușeni.

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Alertă în apropiere de Brănești

O explozie a avut loc la 1 octombrie în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Momentul în care s-a produs deflagrația a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția a fost alertată după ce în zonă s-a auzit un zgomot puternic. Imediat au fost mobilizate serviciile specializate. Potrivit informațiilor preliminare, obiectul a fost identificat în apropierea unui drum.

Cum a crescut numărul încălcărilor spațiului aerian al Moldovei de la începutul războiului din Ucraina

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 44 de ori de la începutul acestui an, de peste două ori mai mult decât în tot anul 2025. Datele Serviciului de Operații Aeriene al Armatei Naționale, prezentate până la 24 septembrie, arată o creștere constantă a incidentelor pe fondul atacurilor aeriene asupra Ucrainei. În total, în perioada 2022–2026, au fost înregistrate 81 de cazuri în care în spațiul aerian al țării au pătruns drone, rachete sau alte obiecte aeriene.

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