Președintele Consiliului de administrație al FlyOne, Vladimir Cebotari, respinge acuzațiile procurorilor și spune că acestea sunt „absolut nefondate” și, în opinia sa, „false”. Acesta a declarat pentru PRO TV că banii vizați în dosar ar proveni exclusiv din activitățile economice ale companiei, despre care afirmă că sunt legale și raportate autorităților. Am încercat să obținem o reacție de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, însă nu ne-au răspuns la apel.

Potrivit lui, veniturile au fost calculate și pentru acestea au fost achitate integral impozitele.

Vladimir CEBOTARI, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FLYONE: „Fondurile sunt mijloace bănești obținute exclusiv în cadrul activităților economice, activități legale, raportate. Fondurile în proveniența acestor venituri au fost calculate, aplicate și achitate integral impozite”.

Acesta mai spune că activitatea companiei și veniturile obținute au fost verificate în repetate rânduri de autoritățile fiscale și că există acte care, în opinia sa, confirmă corectitudinea operațiunilor.

Totodată, Cebotari acuză autoritățile că ar exercita presiuni asupra asociaților FlyOne. El susține că acțiunile procurorilor și ale Serviciului Fiscal ar reprezenta „o continuare a încercărilor nereușite de a pune presiune și intimidare pe asociații FlyOne pentru a-și ceda cotele părți”.

Cebotari mai afirmă că instituțiile de drept ar fi folosite în interesul unui grup privat de persoane care ar urmări preluarea activităților economice ale companiei sau obținerea unor beneficii prin ceea ce el numește „expropriere ilegală” a proprietăților asociaților FlyOne.

Vladimir CEBOTARI, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FLYONE: „ Dispunem din toate confirmările necesare în acest sens. Iar noi interpretăm acțiunile organelor procurorilor și a serviciului fiscal în o conținuare a încercărilor nereușite de a pune presiune și indimidare pe asociații FlyOne pentru a-și ceda coatele părți. Și, din păcate, instituțiile de drept sunt un instrument în interesul unui grup, încă și privat, de persoane fără autoritate publică care își urmăresc interesele proprii de preluare a activităților economice sau obținerea beneficiilor în rezultatul exproprierii ilegale de aceste proprietăți pe asociații companiei”.

PCCOCS, detalii despre perchezițiile de la FlyOne

PCCOCS a anunțat că documentează un grup criminal organizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 40 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost folosiți la fondarea unei companii aviatice și ulterior disimulați și legalizați în Republica Moldova și peste hotare.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, din 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat și și-ar fi împărțit rolurile. Aceștia ar fi folosit mai multe companii, inclusiv persoane interpuse, pentru a evita achitarea impozitelor și taxelor către stat.

Aproape 41 de milioane de lei, proveniți din fonduri nedeclarate, ar fi fost folosiți la fondarea unei companii aviatice

O parte din banii care nu ar fi fost declarați corespunzător organelor fiscale ar fi fost folosiți pentru fondarea unei companii aviatice. Potrivit procurorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulați și ulterior legalizați atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale care ar fi fost ascunse și neachitate la buget sunt estimate la aproape 5 milioane de lei.

Ce lucruri au fost ridicate în urma perchezițiilor

Pe 1 octombrie, procurorii și ofițerii INI au efectuat percheziții la sediile unor companii, la domiciliile persoanelor vizate și în automobilele acestora. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, bani, calculatoare, înscrisuri de ciornă și alte materiale care ar putea avea legătură cu dosarul.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

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Cebotari susține că procurorii nu au fost prezenți

Președintele Consiliului de administrație al FlyOne, fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari, a declarat ieri pentru PRO TV că la percheziții au participat ofițeri mascați ai INI și reprezentanți ai Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit lui, procurorii nu ar fi fost prezenți la acțiunile de urmărire penală.

Cebotari susține că dosarul în baza căruia au fost efectuate perchezițiile are un alt număr de identificare, însă faptele investigate ar fi fost verificate și anterior.

„Procurorii au lipsit, este un dosar cu alt număr de identificare. Faptele însă au mai fost verificate și anterior”, a declarat Vladimir Cebotari pentru PRO TV.

Potrivit acestuia, este vorba despre fapte care s-ar fi produs în ultimii ani și care ar fi constituit anterior obiectul altor verificări. Cebotari nu a precizat despre ce verificări este vorba, însă susține că fondurile investigate au fost calculate, iar impozitele ar fi fost achitate în mai multe rânduri.

Președintele Consiliului de administrație al FlyOne a mai spus că perchezițiile au avut loc atât la sediul central al companiei, cât și la domiciliile unor angajați. Printre adresele vizate s-ar fi numărat și locuința sa.

Potrivit lui Cebotari, în total ar fi fost vizate aproximativ 10 adrese.

Vasile Tofan: „Justiția are toată libertatea să facă tot ceea ce consideră necesar”

Subiectul perchezițiilor a fost abordat și în cadrul conferinței de presă susținute astăzi de premierul Vasile Tofan. Întrebat dacă Executivul are vreo legătură cu acțiunile oamenilor legii, șeful Guvernului a respins existența vreunei ingerințe în procesul judiciar.

Premierul a declarat că justiția trebuie să aibă libertatea de a acționa și a susținut că nu au existat intervenții nici din biroul său și, din câte cunoaște, nici din alte structuri ale Executivului.

„Dacă dumneavoastră aveți impresia că cineva dă sunete de aici la procurori și le spune ce să facă, vreau să vă asigur că nu lucrează lucrurile așa. Vreau să vă asigur că, cu siguranță, din biroul meu nu a avut loc nicio ingerință în procesul judiciar și cred că nici din alte birouri ale Executivului, de asta, vreau să las procurorii să-și facă treaba așa cum știu ei mai bine”, a declarat Vasile Tofan.

FlyOne, în conflict cu autoritățile din această vară

Perchezițiile au loc în contextul unor neînțelegeri mai vechi dintre compania FlyOne și autoritățile de la Chișinău, devenite publice la sfârșitul lunii iunie.

Atunci, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului nu a aprobat investițiile FlyOne într-un domeniu considerat de importanță pentru securitatea statului și a obligat compania să-și modifice, în termen de 90 de zile, structura de control.

Decizia presupunea redistribuirea cotelor de proprietate, a drepturilor de vot sau a atribuțiilor conducerii, astfel încât să fie schimbate persoanele care dețin controlul asupra deciziilor principale ale companiei.

În urma acestei decizii, FlyOne a inițiat o procedură de arbitraj comercial internațional împotriva Republicii Moldova.