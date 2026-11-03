Plantațiile forestiere din cadrul Programului Național de Împădurire încep să dea rezultate, însă în unele zone rata de prindere a puieților este mai redusă din cauza terenurilor degradate și a verilor secetoase. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a vizitat mai multe plantații din raionul Hîncești, înființate în anii 2023, 2024 și 2025, pentru a evalua evoluția acestora.

Potrivit ministrului, unele culturi s-au dezvoltat foarte bine, iar puieții au crescut suficient de mult încât să ofere primele rezultate vizibile ale programului național de împădurire.

„Avem culturi excelente! Unele au crescut atât de mari și frumoase, încât este o mândrie să vedem rezultatele acestui program național de împădurire. Astfel de păduri noi vor prinde rădăcini peste tot în țara noastră”, a scris Gheorghe Hajder.

Totuși, nu toate plantațiile au avut aceeași evoluție. Ministrul a recunoscut că există suprafețe unde puieții nu s-au prins la fel de bine, în special din cauza solurilor degradate și a temperaturilor ridicate din timpul verii, însoțite de lipsa precipitațiilor.

Oficialul susține că autoritățile vor continua lucrările de împădurire și vor folosi experiența acumulată în fiecare sezon pentru a îmbunătăți rezultatele.

Programul Național de Împădurire urmărește extinderea suprafețelor împădurite din Republica Moldova și crearea unor noi păduri, în contextul provocărilor climatice și al degradării terenurilor.