36 de familii care locuiesc într-un bloc de pe strada Calea Ieșilor 51/5 din Chișinău vor avea locuințe mai călduroase și cheltuieli mai mici pentru energie. Clădirea este prima renovată energetic prin programul guvernamental „Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova” (FEERM) și a fost inaugurată astăzi, în prezența ministrului Infrastructurii, Vladimir Bolea, și a ministrului Energiei, Dorin Junghietu.

Lucrările de renovare au redus cu aproximativ 64 la sută pierderile de căldură ale clădirii. Economiile anuale estimate pentru întregul bloc ajung la aproximativ 588 de mii de lei.

Investiție de peste 4 milioane de lei

Pentru eficientizarea energetică a blocului au fost termoizolați pereții exteriori, fundația și soclul. De asemenea, au fost înlocuite ferestrele și ușile din spațiile comune.

Valoarea totală a lucrărilor a fost de 4,03 milioane de lei. Din această sumă, 70 la sută au fost acoperite printr-un grant acordat din Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova, gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Familiile vulnerabile energetic au beneficiat de sprijin financiar suplimentar pentru a-și achita contribuția proprie.

Prezent la inaugurare, vicepremierul Vladimir Bolea a declarat că investițiile de acest fel îmbunătățesc atât condițiile de trai ale oamenilor, cât și aspectul comunităților.

Peste 1,4 miliarde de lei pentru renovarea blocurilor

Programul FEERM are un buget de peste 1,4 miliarde de lei, disponibil până în 2027, și își propune să contribuie la renovarea energetică a cel puțin 507 mii de metri pătrați de locuințe.

Până în prezent, au fost semnate opt contracte pentru renovarea blocurilor locative din Chișinău, Hîncești, Ialoveni, Bălți și Ceadîr-Lunga.