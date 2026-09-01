Și regiunile țării au fost stăpânite de primul sunet, iar în mai multe localități, elevii și profesorii au reușit să cucerească prin festivitățile pe care le-au pregătit.

Tablourile au arătat diferit, dar pe toate le-a unit emoția primei zile de școală. Flori, discursuri, cântec, dans și un gând bun pentru noul an de studii.

„Azi pentru noi e sărbătoare, noi am venit de la mic la mare, școala ne-a deschis ușa.”

La Soroca astăzi a fost o adevărată sărbătoare, în care fiecare s-a pregătit ca la carte. Au fost momente de spectacol...

Primul pas al celor mici în lumea cunoștințelor a fost făcut cu abecedarul, pe care cei mai curioși l-au răsfoit imediat.

„Astăzi, liceul teoretic ”Petru Rareș”, își deschide din nou larg ușile pentru a vă primi cu bucurie și căldură.”

Schimbăm locația și ajungem la Cosăuți, în același raion, unde a avut loc o festivitate solemnă, la care au participat veterani ai războiului de pe Nistru.

Cătălina BĂLAN, PARTICIPANTĂ: „Este o festivitate despre începerea anului școlar care înglobează și redenumirea gimnaziului școlar care va lua numele bunicului meu, care a fost profesor emerit și veteran al războiului de pe Nistru, dar și ctitor al școlii.”

„Eroii trăiesc printre noi și devin legende atâta timp cât noi suntem recunoscători, le purtăm memoria și cinstea.”

Daniel VRABIE, MAIOR: „Militarii au participat la inaugurarea plăcii comemorative dedicate insituției.”

Militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” au prezentat echipamente militare, iar orchestra brigăzii a susținut un program artistic.

„Cel mai mult m-a impresionat casca, armamentul.”

„Mi-au plăcut dronele.”

Ajungem și la Cimișlia, la liceul ”Ion Creangă”, unde primul sunet a fost plin de culoare, flori și mult entuziasm.

„Unii merg în clasa întâi, alții în a noua, eu deja știu cum e asta.”

Diana RĂILEANU, MAMA UNEI FETIȚE: „E o mare bucurie și emoții copleșitoare, care își dau lacrimi.”

„Timpul trece repede, viața e una și trebuie să știi să te bucuri de tot ce se întâmplă.”

Emoții mari au fost și pentru elevii din satul Popeasca.

A fost ascultat imnul și cu mare nerăbdare primul sunet dat de clopoțel.

Aglomerație mare a fost și la liceul teoretic ”Vasile Alecsandri”, din Bălți, care a împlinit 35 de ani de la fondare.

„A fost un careu deosebit.

- A fost un omagiu adus profesorilor veterani, celor și care muncesc în prezent, continuă să ne îndrume.

- Presimt că acest an va fi mai bun decât cel trecut.”

„Am emoții nempginite, la fel ca la fiecare careu, indiferent câți ani are copilul, emoțiile sunt desăvârșite.”

Marina COSMOV-ȚURCANU, DIRECTORUL LICEULUI TEORETIC ”VASILE ALCSANDRI”: „Azi ați văzut tinerele generații care valorifică și implimentează, dezvoltă valorile.

- Sperăm să fie un an ușor, suntem pregătiți.”