Ghiozdane noi, buchete de flori și emoții cât pentru un an întreg. Curțile școlilor s-au umplut din nou de glasuri de copii, iar, după vacanța mare, clopoțelul anunță astăzi începutul unui nou an școlar.

După o vacanță de vară plină de aventuri și momente frumoase, elevii se întorc pe băncile școlii.

Cea mai importantă zi este însă pentru micuții care pășesc pentru prima dată pragul școlii. Elevii din clasa întâi au venit însoțiți de părinți, bunici și rude, care au vrut să le fie alături în acest moment special.

Pentru cei mici, prima zi de școală înseamnă un univers nou: prima uniformă, primul ghiozdan, prima întâlnire cu învățătoarea și, bineînțeles, primele lecții. Emoțiile sunt vizibile atât pe chipurile copiilor, cât și pe cele ale părinților.