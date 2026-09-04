Primul weekend din această toamnă se anunță a fi fierbinte. Autoritatea de meteorologie și monitoring de mediu a emis un cod calben de caniculă în centrul și sudul țării.

Astfel, în acest interval, temperaturile vor ajunge până la 31 de grade. În acest context, autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare și efortul fizic intens.

Totodată, este recomandat consumul regulat de lichide, de preferat cel puțin doi litri pe zi, fără a aștepta apariția senzației de sete.

Sunt indicate hainele lejere, în culori deschise, precum și protejarea capului de razele soarelui. Duminică temperaturile vor scădea ușor.