Specialiștii încearcă să afle sursa focarului de Salmonella de la o grădiniță din Ialoveni. Au fost prelevate probe din alimente, de pe suprafețele din bucătărie și de la angajați. Deocamdată, autoritățile nu au identificat sursa infecției. Directoarea instituției spune că îmbolnăvirile au fost înregistrate în mai multe grupe și că nu își poate explica de unde a pornit infecția. Până acum, infecția cu Salmonella a fost confirmată la 15 persoane, dintre care 11 copii și patru angajați.

Inspectorii ANSA au mers la grădiniță imediat după ce au fost informați despre cazurile de îmbolnăvire și au prelevat mai multe probe.

Alexandru MANCIU, DIRECTOR INTERIMAR ANSA: „Probele deja au ajuns la laborator și au și fost puse în lucru.//Min 0.50 Vorbim despre produse alimentare și materia primă utilizată în instituția respectivă.”

Tatiana VRĂJMAȘ, DIRECTORUL GRĂDINIȚEI DIN IALOVENI: „Au luat toate probele din frigider, produsele alimentare din depozit. La fel, s-a efectuat examenul bacteriologic al bucătarilor, personalului din bucătărie și la cele trei cadre și ajutorii educatori care lucrau cu copiii din ce grupă erau."

La grădiniță sunt 480 de copii, repartizați în 14 grupe. Potrivit directoarei, îmbolnăvirile au fost înregistrate în șapte dintre ele, iar primele simptome au apărut pe 12 și 13 noiembrie.

Tatiana VRĂJMAȘ, DIRECTORUL GRĂDINIȚEI DIN IALOVENI: „La bucătărie analizele sunt bune. Mâncarea se pregătește la noi în cantină și se distribuie în grupe de ajutorii de educatori. Toți spun că ar fi fost adusă de un matur de afară. De aceea am limitat accesul părinților în instituții, categoric.”

Totuși, directorul ANSA spune că este prea devreme să fie trase concluzii, înainte de obținerea tuturor rezultatelor de laborator.

Alexandru MANCIU, DIRECTOR INTERIMAR ANSA: „Trebuie să stabilească au fost suprafețele de vină sau aceste suprafețe s-au contaminat de la materii prime contaminate. S-au careva persoane care au manipulat aceste produse au dus la contaminarea finală a produselor.”

Potrivit ANSP, care a anunțat ieri despre acest focar, infecția cu Salmonella a fost confirmată în 15 dintre cele 24 de cazuri raportate, iar zece persoane, printre care și un adult, au avut nevoie de spitalizare. Am încercat să aflăm și care este starea pacienților. Reprezentanții Spitalului de Boli Contagioase de Copii, unde au fost internați doi copii, ne-au spus că unul a fost externat, iar celălalt se află în stare de gravitate medie. Responsabilii de la Spitalul „Toma Ciorbă”, unde au ajuns ceilalți pacienți, nu ne-au răspuns la apeluri.

Salmonella este o bacterie care provoacă o infecție intestinală numită salmoneloză. Cel mai des, aceasta ajunge în organism prin consumul alimentelor contaminate, în special al cărnii de pasăre insuficient preparate termic, al ouălor crude sau insuficient gătite și al produselor lactate nepasteurizate. Infecția se poate transmite și prin intermediul mâinilor murdare sau prin contactul alimentelor gata de consum cu suprafețe și ustensile contaminate.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Primele simptome apar, de regulă, la câteva ore sau zile după infectare. Bolnavii pot avea diaree, febră, dureri abdominale, greață și vărsături. În cele mai multe cazuri, boala trece în câteva zile, însă la copiii mici poate deveni periculoasă din cauza deshidratării rapide. Semnele de alarmă sunt gura uscată, lipsa lacrimilor, urinarea rară, somnolența neobișnuită sau starea de slăbiciune. În aceste situații, este necesară asistență medicală urgentă.”

Medicii recomandă spălarea mâinilor cu apă și săpun, prepararea termică suficientă a alimentelor și păstrarea separată a produselor crude de cele gata pentru consum.