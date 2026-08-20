Reducerea cu 50 la sută a tarifului pentru transportul mărfurilor ucrainene pe calea ferată nu este principala problemă a fermierilor moldoveni, spun experții. Îngrijorarea lor este legată de destinația mărfurilor ucrainene și riscul ca acestea să concureze cu producția locală pe aceleași piețe. Economiștii spun că autoritățile trebuie să găsească un echilibru între sprijinirea Căii Ferate și protejarea agricultorilor, mai ales într-un an în care se așteaptă o recoltă bună. Experții cer ca statul să garanteze că agricultorii moldoveni vor avea acces la transport și piețe în perioada de recoltare.

Analiștii spun că permisiunea de tranzit a mărfurilor ucrainene pe Calea Ferată a Moldovei este una bună din punct de vedere economic pentru întreprindere care în ultimii ani înregistrează pierderi de sute de milioane de lei. Economistul Marin Gospodarenco spune că, în aceste condiții, atragerea transporturilor de marfă este necesară, iar reducerea tarifului poate fi justificată.

Marin GOSPODARENCO, EXPERT ECONOMIC: „De fapt, problema este în trei locuri. Primul, capacitatea. Fermierii trebuie să scoată recolta în septembrie-octombrie. Dacă atunci nu găsesc locomotive și loc în grafic, pierd bani, chiar dacă marfa există și cumpărătorul tot este. Cererea lor de avea ferestre asigurate pentru marfa moldovenească este perfect rezonabilă. În al doilea rând, nesiguranța costă bani chiar dacă blocajul nu se întâmplă. Fermierul contractează acum pe luni înainte. Dacă nu știe dacă vă avea transport, cumpărătorul îi oferă azi mai puțin per tonă, ca să-și acopere riscul”.

Problema apare, spun experții, atunci când marfa ucraineană ajunge la aceiași cumpărători cărora încearcă să le vândă și agricultorii moldoveni. România este una dintre principalele piețe pentru exporturile agricole din Republica Moldova, iar Gospodarenco avertizează că riscurile pentru fermierii noștri ar putea fi mai mari decât beneficiile obținute din tranzitul mărfurilor ucrainene.

Marin GOSPODARENCO, EXPERT ECONOMIC: „Iar aici guvernul cam a greșit. S-a vorbit întâi despre facilități de una-trei zile, apoi a apărut o reducere valabilă până la sfârșitul anului. Decizia s-a luat fără să fie consultat nimeni din agricultura, după câte înțelegem. Al treilea și cel mai serios risc de origine. Dacă marfa ucraineană se scurge din tranzit pe piața de aici și apoi pleacă mai departe cu documente moldovenești, poate reacționa România. Câștigul de tranzit e de câteva milioane de euro. Ce riscăm dacă pierdem încrederea pieței rumânești, se măsoare în cam sute de milioane.”

Expertul Veaceslav Ioniță subliniază că îngrijorările agricultorilor sunt reale și că statul trebuie să reacționeze prudent. Altfel, un an care se preconizează a fi bun din punct de vedere al roadei pentru economia țării ar putea fi pierdut.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC IDIS VIITORUL: „Este o problemă reală, foarte mare. Deci sunt toate premizele să avem rezultate foarte bune în agricultură. Putem terce prima dată de 50 de miliarde lei producția agricolă. Dar, partea proastă e că nu putem gestiona vânzările. Și dacă creăm blocaj la fermierii noștri, atunci un an agricol foarte bun, riscăm să stăm iarăși ca prostuții.”

Experții spun că soluția ar fi un sistem mai transparent, care ar presupune calcularea și publicarea capacității reale a Căii Ferate, ferestre garantate pentru recolta moldovenească și mecanisme de control pentru marfa aflată în tranzit.