Unul dintre sistemele informaționale utilizate în procesul de control la frontieră întâmpină, la această oră, o problemă tehnică. Autoritățile precizează că, pentru a evita sistarea traficului, au fost activate proceduri alternative de înregistrare.

UPDATE 10:00 Problema tehnică a fost remediată, iar toate sistemele informaționale funcționează în regim normal.

Astfel, potrivit Serviciului Vamal, controlul la frontieră continuă, iar traficul de călători și mijloace de transport nu este oprit.

Specialiștii lucrează pentru remedierea defecțiunii și restabilirea funcționalității sistemului.

Atac cu drone la Tudora–Starokazacie: doi morți și doi răniți

Problema tehnică apare în aceeași zi în care, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, un atac cu drone a avut loc la punctul de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, în apropiere de localitatea Tudora din Republica Moldova. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Activitatea punctului de trecere Tudora–Starokazacie a fost suspendată.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat că cele două incidente ar avea vreo legătură.