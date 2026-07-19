Facebook are probleme de accesare dimineață, numeroși utilizatori raportând că nu pot accesa varianta de desktop a site-ului rețelei de socializare deținute de Meta, potrivit instrumentului online downdetector.

Tatiana Demian
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Aplicația mobilă a rețelei de socializare nu pare să fie afectată.

La o încercare de accesare a Facebook prin browser apare mesajul: „Cont temporar indisponibil. Contul tău este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului. Ne aşteptăm ca această problemă să fie rezolvată în scurt timp. Te rugăm să încerci din nou peste câteva minute.”

Formularea mesajului este cea folosită de Facebook de obiccei când are o problemă tehnică.

O încercare de accesare a Meta Business Suite (fostul Creator Studio) a returnat același mesaj.

Potrivit downdetector, mii de utilizatori din SUA și sute din România au raportat, până la ora publicării acestei știri, probleme accesarea site-ului Facebook, cu logarea pe rețeaua socială a lui Mark Zuckenberg sau cu actualizarea feed-ului.

Problemele cu Facebook au fost raportate de utilizatori din toată lumea.

Pe downdetector se vede clar cum a „sărit” numărul de raportări ale problemelor de către utilizatori din SUA:

De asemenea, peste 1200 de utilizatori din SUA și aproape 100 din România au raportat probleme cu Instagram, inclusiv cu aplicația rețelei sociale care ține tot de Meta.

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