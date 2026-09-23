Problemele tehnice la vama Giurgiulești–Galați s-au remediat, iar activitatea se desfășoară în regim normal

Transportatorii care intenționează să traverseze frontiera prin postul vamal Giurgiulești–Galați sunt avertizați că procesarea declarațiilor vamale este temporar afectată de probleme tehnice în partea română a punctului de trecere.