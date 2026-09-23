Transportatorii care intenționează să traverseze frontiera prin postul vamal Giurgiulești–Galați sunt avertizați că procesarea declarațiilor vamale este temporar afectată de probleme tehnice în partea română a punctului de trecere.
UPDATE 10:20 Problema tehnică semnalată pe partea română a postului vamal de frontieră Giurgiulești–Galați a fost remediată. Procesarea declarațiilor vamale a fost reluată, iar activitatea în sectorul destinat traficului de mărfuri se desfășoară în regim normal.
Potrivit Serviciului Vamal, dificultățile au fost înregistrate în sistemul informațional utilizat de comisionarii vamali din România pentru procesarea declarațiilor.
Specialiștii tehnici lucrează pentru remedierea problemei și reluarea procesării declarațiilor vamale în regim normal.
Recomandările autorităților
Autoritățile recomandă transportatorilor să țină cont de situație atunci când își planifică deplasările și să ia în calcul eventuale întârzieri. Informațiile vor fi actualizate după remedierea defecțiunii.