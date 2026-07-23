Procura și vindea droguri: un bărbat, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare, reținut la Chișinău - VIDEO

Un bărbat de 33 de ani, condamnat în 2017 la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri, a fost reținut la Chișinău după ce sentința de condamnare a devenit definitivă. Andreea Hioară Potrvit poliției, bărbatul a făcut parte, începând cu anul 2014, dintr-un grup criminal organizat specializat în traficul de heroină. Acesta avea rolul de a procura, păstra, transporta și distribui droguri în cantități mari, precum și de a colecta banii obținuți din vânzarea ilegală a acestora. Bărbatul urmează să își execute pedeapsa de 9 ani stabilită prin hotărârea definitivă a instanței.