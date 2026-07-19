Procuratura Anticorupție (PA) va avea două noi subdiviziuni teritoriale, Oficiul Teritorial Nord și Oficiul Teritorial Sud, după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat modificarea structurii instituției. Decizia vine în contextul noilor competențe atribuite PA prin modificările legislative intrate recent în vigoare.

Potrivit autorităților, noile oficii vor coordona activitatea direcțiilor teritoriale ale Centrului Național Anticorupție (CNA) și vor contribui la o gestionare mai eficientă a dosarelor de corupție.

Reorganizarea, propusă de procurorul general

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței din 17 iulie CSP, la solicitarea procurorului general Alexandru Machidon, care a propus reorganizarea atât a Procuraturii Anticorupție, cât și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit explicațiilor prezentate în ședință, schimbările urmăresc adaptarea procuraturilor specializate la noile atribuții și la prioritățile actuale privind investigarea cauzelor de corupție, criminalitate organizată și infracțiuni financiare.

Noile oficii vor prelua coordonarea direcțiilor teritoriale ale CNA

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat că, în prezent, toate dosarele instrumentate de direcțiile teritoriale ale CNA sunt gestionate de aparatul central al instituției.

Potrivit acestuia, înființarea Oficiului Teritorial Nord și a Oficiului Teritorial Sud va permite distribuirea mai eficientă a volumului de muncă și va asigura o coordonare directă a activității Direcției Generale Teritoriale Nord și Direcției Generale Teritoriale Sud ale CNA.

Funcțiile vacante vor fi redistribuite

Reorganizarea presupune și optimizarea structurii instituției. Astfel, unele funcții vacante, care nu au fost ocupate până în prezent, vor fi eliminate, iar o parte dintre acestea vor fi redistribuite către noile oficii teritoriale.

Reprezentanții Procuraturii Anticorupție au precizat că modificările nu vor afecta procurorii aflați în funcție.

Decizia, aprobată în unanimitate

Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat în unanimitate noua structură a Procuraturii Anticorupție și a PCCOCS, autoritățile susținând că reorganizarea va contribui la eficientizarea activității procuraturilor specializate și la consolidarea luptei împotriva corupției și criminalității organizate.