Procurorul Octavian Pavlovschi a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Potrivit procesului-verbal ANI, Pavlovschi și membrii familiei sale dețin 21 de bunuri imobile, inclusiv terenuri agricole și pentru construcții, un apartament și alte imobile. Totodată, inspectorii au depistat mai multe neconcordanțe în declarațiile de avere, printre care declararea unui teren de 0,0627 hectare la 107 mii de lei în 2018 și la 250 de mii de lei în 2021, precum și majorarea valorii declarate a unei case de 160 de metri pătrați, de la 1,35 milioane la 2,05 milioane de lei. ANI mai menționează donații și împrumuturi care urmează să fie verificate. Am solicitat o reacție din partea Procuraturii Generale, însă deocamdată nu am primit un răspuns.

Potrivit procesului-verbal emis de ANI, verificarea a pornit de la o sesizare din oficiu înregistrată pe 23 iulie. În sesizare erau invocate mai multe modificări patrimoniale ale procurorului și familiei sale, inclusiv terenuri, imobile și automobile.

„17 terenuri, 5 imobile, dintre care o casă și un apartament, trei mașini, două Merțane și un BYD, dar și o motocicletă Honda, cam această avere a fost agonisită în 10 ani de către Octavian Pavlovschi, un simplu procuror la Procuratura mun. Chișinău, oficiul Rîșcani”, se arată în document.

În urma examinării declarațiilor de avere, inspectorul de integritate a identificat mai multe operațiuni patrimoniale care urmează să fie verificate. Printre acestea se numără procurarea, în 2018, a unui teren de 0,0627 hectare cu 107.043 de lei și dobândirea unui apartament de 119,7 metri pătrați, în baza unui contract de investiții, în valoare de 815.346 de lei. În același an, Pavlovschi a declarat și datorii de 46.000 de euro.

Pentru anul 2021 sunt indicate, între altele, donații de 300.000 de lei și câte 2.550 de euro, împrumuturi de 175.000 de lei și 3.050 de euro, precum și dobândirea unei case de locuit de 160 de metri pătrați, declarată atunci la valoarea de 1,35 milioane de lei. În declarațiile pentru 2023-2024, valoarea casei a fost indicată la 2,05 milioane de lei.

În 2025, procurorul a declarat o donație de 5.000 de euro și procurarea unui automobil BYD Song L DMI, fabricat în 2024, pentru 398.400 de lei.

În ceea ce privește mijloacele de transport, familia procurorului deține, potrivit datelor din registru, două automobile Mercedes, o motocicletă Honda și un automobil BYD.

ANI precizează că Pavlovschi a fost solicitat să prezinte explicații și acte confirmative. Răspunsul acestuia a fost recepționat pe 17 august, însă inspectorul a constatat că informațiile și documentele prezentate nu au fost suficiente.

Astfel, inspectorul de integritate a concluzionat că există o diferență substanțială care trebuie verificată între veniturile și cheltuielile procurorului, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte. ANI urmează să verifice disponibilitățile financiare care au stat la baza modificărilor patrimoniale identificate.