Mai mulți investitori ar fi interesați de producția de drone interceptoare și de apărare în Republica Moldova, susține premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, țara are capacități tehnice și specialiști în inginerie electrică și mecanică, care ar permite fabricarea unor echipamente sofisticate, inclusiv dronele interceptoare. Autoritățile lucrează la o lege care să reglementeze acest sector, însă deocamdată nu au fost anunțate proiecte concrete sau investiții confirmate.

Întrebat la podcastul cu Nicolae Chicu dacă există investitori dispuși să investească în producția de drone în Republica Moldova, premierul Vasile Tofan a spus că sunt mulți. Tofan afirmă că neutralitatea Republicii Moldova nu ar trebui să împiedice dezvoltarea unei industrii de apărare, atât timp cât aceasta contribuie la crearea locurilor de muncă, la creșterea exporturilor și la protejarea țării.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU RM: „Sunt foarte mulți investitori într-adevăr. Avem un domeniu în care avem foarte mult interes și care trebuie bine reglementat. Aici, viziunea mea este că a fi un stat neutru nu înseamnă neapărat să fii un stat neputincios. Austria tot este neutră și produce foarte mult armament, inclusiv Elveția, Suedia, Finlanda. Noi trebuie să producem aici, și dacă asta e aliniat cu interesele noastre și creează locuri de muncă, generează exporturi și mai ales ne permite să ne protejăm pe noi, mi se pare un lucru absolut normal să o facem”.

Potrivit premierului, autoritățile lucrează la un proiect de lege care urmează să fie transmis spre avizare.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU RM: „Acum suntem la faza de a lucra la această lege care trebuie să meargă în avizare. Evident că nu vom putea face totul aici”.

„Nu trebuie să ne temem și de umbra noastră”

Tofan a respins și temerile că o eventuală fabrică de drone ar putea transforma Republica Moldova într-o țintă pentru Rusia.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU RM: „Părerea mea este că trebuie să mergem înainte, nu trebuie să ne facem nicio aluzie și să ne temem și de umbra noastră, că iată dacă aducem gaz ucrainean, potențial bombardează rușii, că facem o fabrică, bombardează rușii. Problema este a rușilor, ei dacă au careva intenții să facă rău, vor face rău și ne-au făcut foarte mult rău de-a lungul anilor, inclusiv din 2022. Acum noi putem sta cu capul aplecat de teamă și că nu se va întâmpla nimic sau să investim, să dezvoltăm economia și inclusiv industria de apărare, că suntem la nivelul 0”.

Șeful Guvernului susține că Republica Moldova dispune de un ecosistem tehnic care ar putea permite producerea unor echipamente complexe. El a menționat competențele în asamblare, inginerie electrică și inginerie mecanică drept avantaje care ar explica interesul investitorilor.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU RM: „Ce ține de investitori, este un interes mare. Moldova are un ecosistem generesc foarte bun. Ca și capacitate de ansamblare, competențe de inginerie electrică, inginerie mecanică. Moldova are toate componentele necesare pentru a produce echipamente sofisticate, cum ar fi interceptoare și asta și explică interesul”.

Republica Moldova ar putea produce echipamente militare, după adoptarea unei legi pregătite de Guvern

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat anterior că Republica Moldova ar putea produce nu doar drone, ci și muniții sau alte echipamente militare. Acest lucru va fi posibil doar după adoptarea proiectului de lege, în lectură finală, pe care Guvernul îl pregătește în acest sens. Declarațiile au fost făcute după ce în spațiul public au apărut mai multe informații false despre construirea în secret a unei fabrici de drone. Fabricile nu vor fi gestionate de ministerul Apărării, ci de companii private, care vor activa în baza unor reguli clar stabilite prin lege.

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