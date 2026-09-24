Percheziții la mai multe centre medicale, saloane de înfrumusețare și la persoane fizice și juridice, într-un dosar privind comercializarea ilegală a produselor folosite în proceduri estetice. Polițiștii și procurorii au ridicat produse în valoare de peste 3 milioane de lei, inclusiv substanțe pe bază de toxină botulinică interzise în Republica Moldova și produse cu exozomi de origine umană și animală, interzise atât în țara noastră, cât și în Uniunea Europeană.

Potrivit poliției, pe lângă produsele medicamentoase fără acte legale de proveniență, au mai fost ridicate peste 2 milioane de lei, bani care nu ar fi fost contabilizați. Totodată, au mai fost găsite înscrisuri de ciornă, documente care ar indica o evidență contabilă dublă și dispozitive electronice cu comunicări relevante pentru anchetă.

Potrivit investigației, produsele ar fi fost distribuite și utilizate în saloane și centre de înfrumusețare din Chișinău și din alte localități ale țării. În timpul perchezițiilor au fost identificate și mai multe puncte în care erau prestate servicii de înfrumusețare fără actele permisive necesare pentru efectuarea procedurilor medicale și estetice.

Avertizarea poliției

Poliția avertizează că folosirea produselor interzise, neautorizate sau de proveniență incertă poate prezenta riscuri pentru sănătate și poate provoca reacții adverse sau complicații grave.

Produsele și bunurile ridicate urmează să fie supuse expertizelor. Ancheta continuă pentru a stabili traseul produselor, de la import până la distribuție și comercializare, proveniența banilor și toate persoanele implicate în schemă.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.