În contextul avertizărilor meteorologice privind valul de căldură extremă prognozat pentru perioada 28 iunie - 1 iulie 2026, cu temperaturi ce pot atinge până la +41 grade Celsius, Centrul Național de Management al Crizelor s-a întrunit într-o ședință și a stabilit o serie de sarcini de prevenție pentru pentru autoritățile publice centrale și locale.

Potrivit CNMC, populația trebuie să fie informată cu privire la riscurile asociate caniculei și măsurile de protecție, prin toate canalele disponibile de comunicare.

De asemenea, activitățile și evenimentele desfășurate în aer liber vor fi reprogramate sau limitate. Acestea ar putea fi adaptate prin asigurarea accesului la apă, zone umbrite și pauze regulate.

Totodată, va fi acordat sprijin persoanelor vârstnice, cu dizabilități. Vor fi amenajate puncte de răcorire și distribuire a apei potabile în spațiile publice, în special în zonele aglomerate. Și nu în ultimul rând, va fi intensificat controlul în punctele de comercializare a alimentelor și în sectorul HoReCa pentru a preveni alterarea produselor și toxiinfecțiile alimentare, cu accent pe taberele de copii.

Printre măsuri mai sunt: prevenirea incendiilor, restricțiile de trafic care va limita transportul de mare tonaj pe drumurile naționale.

Sarcinile au fost stabilite în cadrul ședinței de coordonare desfășurate la 25 iunie 2026, pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), unde au fost definite mecanismele de raportare și intervenție pentru protejarea populației și reducerea impactului temperaturilor extreme.

În acest sens, CNMC vine cu recomadări pentru cetățeni:

-evitarea expunerii directe la soare: Rămâneți la umbră și evitați deplasările sau activitățile fizice intense în aer liber în orele de vârf, mai ales între orele 11:00 și 18:00.

-hidratare corectă: Consumați suficientă apă și lichide pe parcursul zilei, chiar dacă nu simțiți senzația de sete. Evitați băuturile alcoolice, dulci sau cu multă cofeină, deoarece acestea pot contribui la deshidratare și îngreunează reglarea temperaturii corpului în perioadele cu temperaturi extreme.

-atenție maximă în mașină: Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singuri în autoturisme, nici pentru perioade scurte. Temperatura în interiorul unui vehicul poate crește rapid și periculos în doar câteva minute, chiar și cu geamurile ușor deschise, existând risc major de supraîncălzire, deshidratare severă și afectarea gravă a sănătății sau vieții. De asemenea, nu lăsați în interiorul mașinii obiecte sensibile la căldură (ex. dispozitive electronice, brichete, spray-uri sub presiune sau alte materiale inflamabile), deoarece acestea se pot deteriora, pot exploda sau pot deveni periculoase în condiții de temperaturi extreme.

-vestimentație și protecție: Purtați haine lejere, de culori deschise, pălării de soare, chipiuri și ochelari de protecție. Folosiți cremă cu factor de protecție solară.

-căutați locuri răcoroase: Dacă nu aveți aer condiționat acasă, mergeți în spații publice răcoroase sau la punctele de asistență organizate de autorități.

-siguranța la scăldat: Scăldați-vă doar în locuri amenajate și nu intrați brusc în apă după expunerea prelungită la soare.

-prevenirea incendiilor: Nu folosiți focul deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor sau zonelor cu vegetație uscată. Nu aruncați la întâmplare mucuri de țigară aprinse și evitați utilizarea echipamentelor care pot produce scântei în zonele cu risc. De asemenea, nu lăsați la soare obiecte din sticlă, oglinzi sau alte materiale reflectorizante, deoarece acestea pot concentra razele solare și pot favoriza izbucnirea unui incendiu.

-atenție și grijă față de persoanele vulnerabile: În perioadele de caniculă, este important să acordăm o atenție deosebită vecinilor mai în vârstă, persoanelor cu boli cronice sau celor cu nevoi speciale. Verificați periodic starea lor, asigurați-vă că au acces la apă potabilă, că locuința lor este suficient ventilată și că evită expunerea la soare în orele de vârf. Un simplu apel telefonic sau o vizită scurtă poate face diferența. În caz de necesitate, ajutați-i să își procure alimente sau medicamente și, dacă observați semne de disconfort sau stare de rău, încurajați solicitarea asistenței medicale. Solidaritatea și atenția comunitară pot preveni situații de risc și pot salva vieți în perioadele de temperaturi extreme.

Totodată, specialiștii mai precizează că simptomele insolației și ale epuizării provocate de căldură includ dureri de cap, amețeli, stare de slăbiciune, greață, sete intensă, piele fierbinte sau roșie, transpirație excesivă sau, în unele cazuri, absența transpirației, confuzie și pierderea cunoștinței. În situații grave, aceste condiții pot evolua rapid spre complicații severe, inclusiv deces, în lipsa intervenției medicale prompte. Recunoașterea timpurie a acestor semne permite intervenția rapidă și reducerea riscurilor pentru sănătate și viață.

Val de caniculă în Republica Moldova: cod galben, portocaliu și roșu

Meteorologii au emis cod Galben, Portocaliu și Roșu, valabile în perioada 28 iunie – 1 iulie, temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius. În acest context, specialiștii îi îndeamnă pe oameni să evite ieșirile la orele amiezii, să consume cât mai multe lichide și să limiteze efortul fizic în aer liber.

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