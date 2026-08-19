Zeci de profesori au ieșit astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, cu pancarte în mâini, și cer Guvernului majorarea salariilor. Cadrele didactice sunt nemulțumite că majorarea salarială anunțată pentru 1 septembrie nu are, deocamdată, o soluție concretă. De cealaltă parte, premierul Vasile Tofan a declarat, în ședința Guvernului, că Executivul va prezenta astăzi, la ora 14:00, măsuri pentru creșterea veniturilor bugetare și soluționarea revendicărilor angajaților din sectorul public.

Protestul a adunat astăzi zeci de cadre didactice în centrul Chișinăului. De dimineață, de la ora 09:00, zeci de profesori din întreaga țară au venit în Piața Marii Adunări Naționale cu pancarte și mesaje prin care își exprimă nemulțumirea față de nivelul salariilor și cer autorităților să respecte angajamentele asumate privind majorarea veniturilor în educație.

Protestatarii au afișat mesaje precum „Demnitate pentru educație” și au purtat în fața mulțimii bannerul Federației Sindicale a Educației și Științei.

Cerințele profesorilor și Sindicaliștilor

Potrivit președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei, profesorii sunt nemulțumiți de faptul că majorarea salarială anunțată pentru 1 septembrie nu are, deocamdată, o soluție concretă. Sindicaliștii spun că au discutat subiectul inclusiv cu reprezentanții Ministerului Educației, însă nu au ajuns la un acord. Profesorii cer ca salariile din educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie, acum fiind un decalaj de 20 la sută, potrivit sindicaliștilor.

protest/ PRO TV

Premierul promite soluții pentru legea salarizării

Premierul, Vasile Tofan a spus că astăzi la ora 14:00 va prezenta soluții pentru legea salarizării, care vizează inclusiv și situația cadrelor didactice. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Guvernului.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Azi la ora 14.00 vom prezenta soluțiile identificate pentru legea salarizării, care vizează inclusiv și situația cadrelor didactice”.

Noua lege a salarizării

Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că majorările salariale pentru bugetari, prevăzute în noua lege a salarizării, nu vor fi aplicate din septembrie, așa cum fusese anunțat anterior. Potrivit Executivului, proiectul de lege ar putea fi modificat înainte de aprobare.

Despre noua lege a salarizării a anunțat în luna iunie fostul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță. Între timp, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 se află în consultare publică până pe 21 august.