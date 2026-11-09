Profesorii care fac remarci cu tentă sexuală, aluzii indecente sau comentarii nepotrivite despre aspectul fizic și vestimentația elevilor riscă sancțiuni disciplinare, inclusiv concedierea. Avertismentul vine din partea Consiliului de etică al Ministerului Educației și Cercetării, care a aprobat o recomandare privind comportamentul cadrelor didactice și prevenirea hărțuirii în școli.

Potrivit documentului, asemenea manifestări sunt incompatibile cu normele de etică profesională, chiar dacă profesorii încearcă să le prezinte drept simple „glume”. Consiliul subliniază că expresiile cu conotație sexuală și comentariile sexualizate afectează demnitatea elevilor și nu pot fi justificate în niciun context.

Școlile trebuie să intervină și să protejeze elevii

Recomandarea stabilește că administrațiile instituțiilor de învățământ trebuie să reacționeze prompt atunci când primesc sesizări privind comportamente nepotrivite ale profesorilor.

Conducerile școlilor sunt obligate să examineze obiectiv faptele, să audieze toate părțile implicate și să protejeze elevii care raportează asemenea situații. Totodată, trebuie prevenite eventualele represalii, inclusiv prin monitorizarea modului în care sunt evaluați la școală elevii care au depus sesizări.

Consiliul de etică atrage atenția că astfel de cazuri nu trebuie minimalizate sau mușamalizate. Dacă abaterile sunt confirmate, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu gravitatea faptelor și pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă, dacă sunt întrunite condițiile legale.

Recomandarea a fost elaborată după o sesizare privind o elevă

Documentul a fost aprobat în urma examinării unui caz în care un profesor i-ar fi adresat unei eleve remarci cu tentă sexuală, în prezența colegilor de clasă.

Administrația instituției a inițiat o cercetare internă și a dispus măsuri temporare pentru protejarea elevei. Comisia de cercetare a confirmat remarca și a calificat-o drept umilitoare.

Pe durata investigației, profesorul a fost înlocuit la clasa respectivă, iar instituția urmează să-i aplice o sancțiune disciplinară.

Cazul a fost examinat de Consiliul de etică al MEC în ședințele din 5 și 6 noiembrie 2026. Au fost audiați atât cadrul didactic, cât și reprezentanții administrației instituției.

În urma examinării, Consiliul a recomandat aplicarea unei sancțiuni proporționale cu gravitatea faptei, menținerea măsurilor de protecție a elevei și monitorizarea situației din colectivul de elevi. De asemenea, școlii i s-a cerut să organizeze instruiri pentru personal privind prevenirea hărțuirii și să informeze Ministerul despre măsurile întreprinse.

Unde pot depune sesizări elevii și părinții

Ministerul Educației reamintește că elevii și părinții care se confruntă cu asemenea situații pot depune sesizări la administrația instituției de învățământ, la consiliul de etică al școlii sau direct la Consiliul de etică al MEC.

Sesizările pot fi expediate și la adresa electronică consiliu.etica@mec.gov.md.