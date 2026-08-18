Profesorii anunță un protest pentru mâine, 19 august, după ce majorarea salariilor promisă de Guvern pentru 1 septembrie rămâne incertă. Federația Sindicală a Educației și Științei îi cheamă pe angajații din educație și știință în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde vor cere autorităților să-și respecte angajamentul privind creșterea salariilor. Sindicaliștii avertizează că, fără soluții concrete, problemele legate de deficitul de cadre și atractivitatea profesiei vor continua să se agraveze. În reacție, Guvernul spune că identificarea soluțiilor pentru creșterea salariilor este o prioritate și că acestea vor fi prezentate în cel mai scurt timp.



Protestul are loc în contextul în care Guvernul a anunțat anterior că majorările salariale pentru bugetari, prevăzute în noua lege a salarizării, nu vor putea fi aplicate din septembrie în forma anunțată inițial, întrucât proiectul de lege ar putea suferi modificări.

Federația Sindicală a Educației și Științei insistă însă că majorarea trebuie calculată și acordată retroactiv, începând cu 1 septembrie, chiar dacă noua lege va intra în vigoare ulterior.

Va fi adoptată o rezoluție

La protest, reprezentanții FSEȘ și angajații din sistem vor lua cuvântul, iar sindicaliștii urmează să adopte o rezoluție cu revendicările comunității educaționale. Documentul va fi transmis ulterior autorităților.

FSEȘ susține că acțiunea nu este îndreptată împotriva elevilor, studenților sau părinților, ci urmărește apărarea drepturilor angajaților și a calității educației.

Protestul este programat pentru 19 august, între orele 09:00 și 11:30, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.

Reacția Guvernului

De partea cealaltă, Guvernul spune că majorarea salariilor este o prioritate și că, în ultima perioadă, au avut loc mai multe ședințe pentru identificarea unor soluții fezabile.

„Profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorări salariale – o așteptare pe deplin legitimă. Subiectul reprezintă prioritatea numărul unu a Guvernului în această săptămână”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dumitru Ciorici.

Majorarea salariilor - incertă

Săptămâna trecută, ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că nu are încă un răspuns clar când și cu cât ar putea crește salariile angajaților din învățământ. Acesta a precizat că o decizie finală ar putea fi luată în următoarele două săptămâni. Și ministrul Finanțelor a declarat că, pentru a fi posibilă majorarea salariilor, mai întâi trebuie votată și pusă în aplicare politica fiscală, astfel încât să fie acumulate resurse suplimentare la buget.