Pentru prima dată, Promo-LEX va monitoriza pe termen lung alegerile din Autonomia Găgăuzia. Asociația a lansat astăzi misiunea de observare pentru scrutinul din 15 noiembrie, când locuitorii regiunii vor alege cei 35 de deputați în Adunarea Populară și un nou Guvernator, după ce funcția de Bașcan a devenit vacantă.

Nicolae PANFIL, DIRECTOR DE PROGRAM PROMO-LEX: „Este pentru prima dată când vom desfășura o misiunea de observare completă în UTAG.”

Observatorii Promo-LEX spun că vor verifica finanțarea campaniilor, publicitatea electorală, folosirea resurselor administrative și eventualele tentative de influențare ilegală a alegătorilor. Totodată, vor fi urmărite și probleme semnalate la alegerile precedente.

Nicolae PANFIL, DIRECTOR DE PROGRAM PROMO-LEX: „Am văzut în scrutinele de vot precedente, inclusivz, aici, în Autonomia Găgăuză transportarea organizată a alegătorilor fiind o problemă, coruperea alegătorilor fiind o problemă, dar aceasta s-a întâmplat nu neapărat în ziua alegerilor, dar și în ziua alegerilor, respectiv vom fi foarte atenți la aceste tentative sau modalități de influențare ilegală a alegerilor.”

În perioada electorală, Promo-LEX va avea trei observatori pe termen lung, repartizați în raioanele Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. În ziua alegerilor, organizația va trimite 76 de observatori. Aceștia vor acoperi toate secțiile de votare și vor monitoriza și situația din afara birourilor electorale.

OBSERVATORI PROMO-LEX

3 observatori pe termen lung

repartizați la:

Comrat

Ceadîr-Lunga

Vulcănești

În ziua alegerilor – 76 de observatori

Nicolae PANFIL, DIRECTOR DE PROGRAM PROMO-LEX: „Totodată, vreau să menționez că misiunea de observare Promo-Lex va acorda o atenție deosebită aspectelor de noutate introduse în cadrul normativ. Acestea fiind în speță constituirea și completarea componenței Consiliului Electoral Central al Autonomiei Găgăuziei și Consiliilor de nivelul întâi, dar și funcționarea mecanismului de verificare a cunoașterii limbilor română și găgăuză.”

Consiliul Electoral Central al Autonomiei Găgăuziei a fost deja constituit și este format din 15 membri. În aceeași ordine de idei rezultatele monitorizării misiunii Promo-Lex vor fi prezentate în două rapoarte înainte de ziua alegerilor, iar raportul final va fi publicat în cel mult două luni de la încheierea tuturor procedurilor electorale.

Alegerile din Autonomia Găgăuză vor avea loc pe 15 noiembrie. Acestea au loc după aproape un an de blocaj instituțional. Mandatul Adunării Populare a expirat în noiembrie 2025, iar alegerile programate ulterior pentru martie și iunie 2026 au fost suspendate de instanțe. Situația s-a schimbat după o decizie a Curții Constituționale din 9 iulie.

În ceea ce privește alegerile pentru funcția de bașcan, aceasta a devenit vacantă după ce Evghenia Guțul a fost reținută în martie 2025, iar apoi în august condamntată la șapte ani de închisoare pentru acceptarea finanțării ilegale a fostului partid Șor din partea unui grup criminal organizat. Până acum există șase potențiali candidați la funcția de bașcan, printre care Alexandr Stoianoglo și Petr Vlah, asociat anterior cu un partid unionist.