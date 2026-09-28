Un nou protest al fermierilor, de această dată în nordul țării. Nemulțumiți de taxele și cheltuielile tot mai mari, un grup de agricultori din raionul Fălești și-au scos tractoarele pe marginea drumului. Au înaintat aceleași solicitări ca și fermierii din raionul Basarabeasca: menținerea TVA-ul de 8% pentru cereale și oleaginoase, prelungirea restricțiilor la importuri și rambursarea accizei la motorină. Potrivit ministrului Agriculturii, guvernul nu a luat încă o decizie privind revendicările fermierilor.

Agricultorii spun că, în condițiile recoltelor afectate de secetă și ale prețurilor mici la producție, majorarea taxelor le-ar pune și mai multă presiune pe afaceri.

„Vor să ne ridice TVA la 12%, pentru ce? Noi cumpărăm motorina cu 37 de lei și floarea soarelui scade în fiecare zi. Noi luăm cinci tone în loc de patru. Vedeți că, cu an ce trece, tot mai seceta ne afectează. Asta e. Noi cerem menținerea taxei de 8% TVA și cumva reglementarea prețurilor la motorină.”

„Noi toți cunoaștem cât e de complicată situația cu motorina, nu doar agricultorilor, dar tuturor antreprenorilor din țară, dar nu știu de ce, doar agricultorilor le ridică TVA la 12%. Adică în loc autoritățile să fie de partea noastră, să ne ajute să facă un pas în ajutorul nostru ca în țările europene, să scoată acciza, alte măsuri care să ușureze munca noastră, nu ne apărat ceva doar financiar”.

Conducerea asociației „Forța Fermierilor” susține că agricultorii au dificultăți atât la cumpărarea îngrășămintelor, cât și la vânzarea producției.

Alexandr SLUSARI, DIRECTOR EXECUTIV AO FORȚA FERMIERILOR: „Creșterea cu 50 la sută a costurilor fertilizanților, lipsa subvențiilor, intenția statului de a majora cota TVA cu 50% și problemele în realizarea producției agricole, toți acești factori pun mare presiune asupra agricultorilor și, după mine, e este un protest firesc și evident dacă nu erau lucrările de recoltare veneau foarte mulți fermieri din diferite raioane, dar și așa situația este foarte dificilă.”

Conform ministrului agriculturii, guvernul încă discută pe marginea revendicărilor fermierilor. Eugeniu Osmochescu spune că autoritățile trebuie mai întâi să evalueze impactul financiar și economic al eventualelor măsuri.

Eugeniu OSMOCHESCU, MINISTRUL AGRICULTURII: „Colegii din cadrul Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru fac calculul necesar să vedem care este impactul asupra fiecarei părți din acest lanț agricol de la import până la panificație, de exemplu. Și Cota TVA iarăși este în discuție inclusiv în cadrul Parlamentului, atât platforma Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, dar și Comisia Agricolului. Noi participăm, dar vom vedea până la sârșit.”

Un protest similar a avut loc săptămâna trecută și în raionul Basarabeasca.