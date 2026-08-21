Mai mulți oameni s-au adunat astăzi în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, protestând față de eventuala majorare a tarifului la gazele naturale. Manifestanții au venit cu pancarte prin care cer explicații privind formarea prețului la gaze și susțin că vor să știe „pentru ce plătesc”. Protestatarii solicită mai multă transparență din partea autorităților în ceea ce privește costul de achiziție al gazelor, contractele și modul de calcul al tarifului.

Cu pancarte în mâini, protestatarii cer mai multă transparență în ceea ce privește formarea prețului și explicarea costurilor incluse în tariful pentru consumatori.

Printre mesajele afișate de protestatari se regăsește și mesajul „Vrem să știm pentru ce plătim”. Oamenii contestă majorarea tarifului la gaze, care urmează să fie examinată astăzi de ANRE.

Protest/ PRO TV

Protestul are loc în timp ce membrii ANRE examinează, în ședință, noul tarif pentru gazele naturale.

Noul tarif al ANRE

Potrivit proiectului publicat de ANRE, consumatorii casnici ar putea achita 20,30 de lei pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus, față de tariful actual de 14,42 lei.

Dacă va fi aprobat, prețul ar urma să crească cu 5,88 lei pentru fiecare metru cub, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 41%.