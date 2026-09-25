Protest matinal în raionul Basarabeasca. Mai mulți agricultori și-au scos tehnica agricolă în drum, în semn de protest. În acest fel, vor să-și exprime nemulțumirea față de situația din sector și, respectiv, cer măsuri de susținere. Reprezentanții Ministerului Agriculturii au declarat pentru PRO TV că revendicările agricultorilor vor fi analizate și că discuțiile cu ei, lansate mai devreme, vor continua.

Zeci de fermieri din raionul Basarabeasca s-au adunat astăzi la un protest, susținut de asociația „Forța fermierilor”.

„Da-ți la țărani să-și vândă produsele normal. Iată au scăzut acciza, la ei numai banii contează.”

Agricultorii cer menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, precum și prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui cel puțin până la sfârșitul anului. O altă solicitare vizează rambursarea către agricultori a accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie – 1 decembrie 2026.

„Copiii noștri o să se apuce de ceva? Eu am trei copii și îmi spun și mie să mă opresec căci și așa nimeni nu lucrează și eu încă sunt furat și de stat.”

De partea cealaltă, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au declarat că vor analiza revendicările anunțate de fermieri și că dialogul cu ei va continua.