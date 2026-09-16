Locuitorii din stânga Nistrului au fost scoși din nou la protest, pentru a doua zi consecutiv. Oamenii s-au adunat în apropierea postului ilegal de control de la ieșirea din oraș și protestează față de modificarea regimului fiscal pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Contactați de PRO TV, responsabilii de la Biroul politici de reintegrare ne-au comunicat că libertatea de exprimare și dreptul la opinii critice sunt „constant cenzurate, restricționate și controlate” în regiunea transnistreană, inclusiv prin „persecutări abuzive și ilegale”.

Și pe 15 septembrie, în același loc, a fost organizată o acțiune similară. Participanții aveau pancarte identice cu cele folosite și astăzi, scrie Zona de Securitate.

Este a treia manifestație de acest fel din ultima săptămână. Prima a avut loc pe 10 septembrie, în fața Palatului de Cultură „Tkacenko”, înaintea ședinței Comisiei Unificate de Control.

Totodată, în regiunea transnistreană, protestele publice independente sunt practic imposibile, iar acțiunile neautorizate și criticile la adresa administrației de la Tiraspol pot fi urmate de persecuții.

La manifestația din 10 septembrie a fost observat Serghei Șerstiuk, șeful comitetului executiv al așa-numitului „For Popular Transnistrean”, condus de Vadim Krasnoselski. Acesta a fost implicat și în organizarea protestelor împotriva Chișinăului din ianuarie 2024.

Biroul de reintegrare: Protestele de la Tighina ridică semne de întrebare

Biroul politici de reintegrare susține că libertatea de exprimare și dreptul la opinii critice sunt „constant cenzurate, restricționate și controlate” în regiunea transnistreană, inclusiv prin „persecutări abuzive și ilegale”.

Instituția califică drept contradictorie organizarea unor astfel de proteste în contextul problemelor economice invocate de participanți. Biroul atrage atenția asupra faptului că la manifestații sunt afișate lozinci și simboluri anticonstituționale, iar printre participanți lipsesc reprezentanții mediului de afaceri care activează legal, conform legislației Republicii Moldova.

„Regia și tactica unor asemenea pseudo-proteste este foarte contradictorie în contextul abordării problemelor economice”, se arată în reacția Biroului politici de reintegrare.

Instituția precizează că politicile de reintegrare și de restabilire a unui spațiu național unic vor continua să fie promovate „reieșind din cerințele legale”, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

TVA și accize pentru o parte dintre mărfurile din regiunea transnistreană, de la 1 septembrie

Începând de cu 1 septembrie, agenții economici din regiunea transnistreană achită TVA și accize pentru mai multe produse importate în Republica Moldova. În prima etapă, taxarea vizează mărfurile neesențiale, precum caviarul, băuturile alcoolice, produsele din tutun și cele care conțin nicotină, parfumurile, blănurile și bijuteriile. Măsura va fi aplicată etapizat, iar în următoarele etape vor fi taxate și combustibilul și energia electrică.

În Republica Moldova, pentru importul de mărfuri se aplică taxe vamale, TVA și accize. Până acum, antreprenorii din regiunea transnistreană nu achitau aceste taxe în bugetul de stat. La sfârșitul lunii aprilie, Parlamentul de la Chișinău a votat un proiect care prevede anularea facilităților fiscale pentru regiunea transnistreana.

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