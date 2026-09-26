Agricultorii din raionul Fălești vor organiza luni un protest cu participarea tehnicii și utilajelor agricole. Anunțul vine la o zi după ce fermierii din raionul Basarabeasca au ieșit la protest cu aceleași revendicări privind politica fiscală și importurile de cereale. Despre manifestația de la Fălești a anunțat Asociația „Forța Fermierilor”, care precizează că la protest vor participa agricultori din diferite asociații de profil și cu viziuni politice diferite.

Fermierii solicită menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase. Aceștia cer și prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui cel puțin până la 31 decembrie 2026.

O altă revendicare vizează rambursarea accizei pentru motorina procurată de agricultori în perioada 1 iunie - 1 decembrie 2026.

Fermierii avertizează că ar putea reduce suprafețele cultivate

Agricultorii afirmă că, pe fondul creșterii prețurilor la inputuri, al lipsei unei susțineri pe care o consideră minimale din partea statului și al intenției autorităților de a majora TVA, mulți dintre ei ar putea reduce semnificativ suprafețele cultivate cu cereale.

Protestul fermierilor din Basarabeasca

Mai mulți agricultori din raionul Basarabeasca și-au scos ieri tehnica agricolă în drum, în semn de protest, cerând măsuri de susținere pentru sectorul agricol. Reprezentanții Ministerului Agriculturii au declarat pentru PRO TV că revendicările fermierilor vor fi analizate, iar discuțiile cu aceștia, începute anterior, vor continua.

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