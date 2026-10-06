Nivelul apei în râul Prut a ajuns la pragul minim necesar pentru funcționarea stației de captare din Leova. Ministerul Mediului anunță că au fost instalate conducte provizorii și o pompă pentru a preveni întreruperile în alimentarea cu apă a orașului Leova și a localităților din raion deservite de stație. Primarul orașului, Alexandru Bujorean spune că sunt căutate soluții pentru instalarea unor pompe suplimentare și face apel la populație să evite consumul irațional de apă.

Potrivit Ministerului Mediului, la stația de captare a apei din râul Prut au fost instalate conducte provizorii și o pompă, după ce nivelul apei a ajuns la pragul minim necesar pentru funcționarea stației.

Ce soluție au găsit pentru captarea apei

După mai multe încercări de instalare a unor sisteme improvizate de captare, a fost aleasă soluția pomparii apei de la un nivel mai scăzut al râului. A fost instalată o pompă mobilă cu o capacitate de 96 de metri cubi pe oră.

Potrivit primarului din Leova, Alexandru Bujorean, capacitatea pompei acoperă doar o parte din necesarul zilnic. Pentru a crește debitul, autoritățile intenționează să instaleze o pompă suplimentară, cu o capacitate mai mare. Ținta este un debit de cel puțin 270 de metri cubi pe zi.

Ce se întâmplă cu alimentarea cu apă

Ministerul Mediului spune că lucrările au fost realizate pentru a evita întreruperile în alimentarea cu apă a orașului Leova și a localităților din raion deservite de stație.

Bujorean le-a cerut locuitorilor să reducă risipa de apă, în condițiile scăderii nivelului râului.

„Apă este și va fi, dar luxul de a o folosi irațional și în cantități mari, nu ni-l mai putem permite nici astăzi și nici în următorii ani”, a transmis primarul.

Autoritățile au avertizat asupra scăderii nivelului apei din Prut

Acum două zile, scăderea nivelului râului Prut ridica deja probleme pentru stația de captare din Leova, care asigură alimentarea cu apă a 11 localități. La acel moment, autoritățile spuneau că stația funcționa în regim normal, dar avertizau că o scădere în continuare a nivelului apei ar putea afecta captarea.

Reprezentanții Ministerului Mediului și ai instituțiilor responsabile au evaluat situația și au anunțat că urmează să fie aplicate măsuri tehnice pentru a evita o eventuală întrerupere a furnizării apei către consumatori.

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