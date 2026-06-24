Accesul către și dinspre punctul de trecere a frontierei Cahul a fost blocat temporar în urma protestelor organizate astăzi de fermieri. Șoferii sunt îndemnați să evite zona și să folosească rute alternative, precum Leova-Bumbăta sau Giurgiulești-Galați.

UPDATE 14:09 Drumul a fost deblocat, iar circulația reluată.

„La această oră, circulația vehiculelor este întreruptă, iar autoritățile competente se află la fața locului pentru a menține ordinea publică și a restabili traficul”, comunică responsabilii de la poliția de frontieră.

Fermierii au ieșit din nou la protest

Fermierii din mai multe regiuni ale Republicii Moldova au ieșit din nou astăzi la protest. Aceștia și-au scos utilajele agricole pe drumurile naționale și spun că sunt nemulțumiți de lipsa unui dialog cu autoritățile și de intenția guvernului de a majora TVA pentru producția agricolă la 20%.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la ministerul Agriculturii ne-au comunicat că respectă dreptul fermierilor de a protesta și continuă să găsească soluții pentru remedierea situației.

Revendicările agricultorilor

Agricultorii cer autorităților să introducă, începând cu anul 2027, plăți directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Totodată, aceștia solicită ca majorarea cotei TVA la producția agricolă la 20% să nu conducă la creșterea poverii fiscale asupra fermierilor.

O altă revendicare vizează rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată pentru lucrările agricole, începând cu anul 2026.

Protestul de pe 12 iunie

Pe 12 iunie, zeci de fermieri din raioanele Rezina și Cahul au participat la un protest organizat la Fălești, unde au venit cu tehnica agricolă. Prezent la manifestație, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, a declarat atunci că sectorul cerealier și oleaginos traversează o criză profundă, susținând că nivelul de decapitalizare este fără precedent.

În reacție, ministerul Agriculturii a susținut că a examinat revendicările agricultorilor și că o parte dintre măsurile solicitate sunt deja în proces de implementare.

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Protestul din luna mai

Pe 27 mai, mai mulți fermieri din Republica Moldova au protestat în fața guvernului, fiind nemulțumiți față de scumpirea carburanților și a fertilizanților, acuzând presiuni tot mai mari asupra sectorului agricol.

Atunci, manifestanții au cerut intervenția urgentă a autorităților și măsuri de sprijin financiar, avertizând că, în lipsa acestora, o parte dintre exploatații riscă să intre în dificultate economică.

În reacție, ministerul Agriculturii a spus atunci că monitorizează atent situația din sector și că rămâne deschis dialogului cu fermierii. Instituția a enumerat mai multe măsuri de sprijin aflate în derulare sau în pregătire.

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