Activitatea la punctul de trecere a frontierei Tudora a fost reluată, după ce a fost suspendată temporar în urma atacurilor rusești asupra localității Starokazacie din Ucraina, anunță Serviciul Vamal.

Potrivit Serviciului Vamal, transportatorii care se află deja la Palanca–Maiaki–Udobnoe vor fi procesați în continuare, autoritățile de control menținând măsurile întreprinse pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare.

Totodată, odată cu reluarea activității Tudora–Starokazacie, transportatorii care urmează să pornească la drum pot opta și pentru traversarea prin acest post vamal de frontieră.

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Atac cu drone la Starokazacie, în apropiere de frontiera cu Republica Moldova

Un atac cu drone a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie la punctul de trecere a frontierei Starokazacie, din Ucraina, aflat în apropierea localității Tudora din Republica Moldova. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Printre acestea se numără și un cetățean al Republicii Moldova, care a refuzat îngriji medicale.

În urma atacului, infrastructura punctului de trecere a fost afectată, iar activitatea acestuia a fost suspendată. Și punctul de trecere Tudora–Starokazacie a fost închis.

Polițiștii de frontieră moldoveni au auzit patru explozii și au observat lumina acestora pe teritoriul Ucrainei. La acel moment, în Ucraina era activată alerta aeriană.

Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte pericol pentru populație.

Autoritățile moldovenești monitorizează situația și mențin legătura cu instituțiile competente din Ucraina.

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MAE condamnă atacurile Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe condamnă atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv cele din apropierea frontierei Republicii Moldova. MAE transmite condoleanțe familiilor celor decedați și însănătoșire celor răniți și spune că astfel de acțiuni reprezintă un risc direct pentru securitatea țării.

O altă dronă a căzut la Rîșcani

Tot ieri, în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, au fost găsite fragmente ale unei drone de tip „Gheran”. În urma impactului s-a produs o explozie.

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